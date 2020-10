Equity crowdfunding di Esdebitami Retake. Aiuto alle famiglie indebitate

—- di Greta V. Galimberti – Trendiest News —-

La prima società italiana che assiste le famiglie sovra-indebitate apre il capitale al

pubblico con una campagna di crowdfunding su Crowdfundme.

Esdebitami Retake, società benefit che offre assistenza tecnico-legale per dare supporto alle famiglie italiane nella ristrutturazione del proprio debito, ha lanciato una campagna di equity crowdfunding su Crowdfundme. In 2 anni di attività, ha già assistito più di 1.500 clienti.

Esdebitami Retake Spa Società Benefit

La startup innovativa Esdebitami Retake Spa Società Benefit è la prima realtà

italiana che offre, a livello nazionale, servizi di assistenza tecnica e legale alle persone che si trovano in stato di “sovra-indebitamento”. La società, che in poco più di due anni ha già erogato gratuitamente consulenze a più di 30.000 famiglie ed assistito legalmente oltre 1.500 clienti, ha deciso di aprire il proprio capitale al pubblico, lanciando una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Crowdfundme, piattaforma quotata sul mercato AIM di Borsa Italiana.

Crisi da sovraindebitamento

Le famiglie italiane iper-indebitate, costrette spesso ad esporsi al di sopra delle proprie possibilità per onorare debiti accumulati nel tempo, versano spesso in uno stato di crisi irreversibile, sono cioè in “crisi da sovraindebitamento”. Un grave problema che coinvolge secondo Banca d’Italia ben 6 milioni di famiglie. Nel 2012 è stata approvata una legge (legge N 03/2012) che prevede misure di volontaria giurisdizione per aiutare il debitore non fallibile a superare il suo stato di crisi da «sovra-indebitamento». Tuttavia, si tratta di una procedura giudiziale molto utile ma non sempre efficace.

Con l’offerta di una gamma completa e modulare di servizi tecnico-legali, Esdebitami Retake è invece in grado di ovviare alla procedura giudiziaria, definendo il 95% dei casi in via stragiudiziale. Un risultato possibile grazie a una struttura di professionisti specializzati che opera nella sede di Milano e in 3 filiali locali (Roma, Monza e Catania) e ad un sistema informativo realizzato ad hoc. Sono i due pilastri che consentono di raggiungere, da un lato, una forte efficienza nei costi di acquisizione e di gestione dei clienti e, dall’altro, una massa critica di posizioni debitorie che possono essere così negoziate a condizioni migliorative per i debitori.

Efficienza gestionale

L’efficienza gestionale si trasferisce così in un modello di pricing sostenibile per i debitori, legato al successo delle operazioni e commisurato alle possibilità dei clienti.

Esdebitami Retake è anche una Società Benefit: “Abbiamo scelto di rendere la nostra mission ed il business model etico e socialmente responsabile – specifica Luigi Ursino, presidente della società – Nella pratica, questo si traduce nell’offrire un servizio che consente di raggiungere un equilibrio ottimale tra le richieste dei creditori e le possibilità economiche del debitore. Inoltre, Esdebitami Retake è attiva nell’educare le famiglie e i cittadini in genere a una corretta gestione economica delle risorse finanziarie”.

Francesco Serpa, AD di Esdebitami Retake, aggiunge: “I risultati hanno dato ragione alle scelte del board, dimostrando anche l’anti-ciclicità del nostro business. Nel 2020, nonostante le incertezze per il Covid-19 e il panico da lockdown, le performance sono in costante miglioramento: i contatti e i clienti sono superiori alle stime del piano, mentre sono diminuiti il tasso di recesso e le revoche”.

Per la sua fase di lancio, Esdebitami Retake ha già raccolto 500 mila euro in equity da business angel. La campagna di equity crowdfunding punta a un obiettivo massimo di 500 mila euro per finanziare il piano di sviluppo che prevede investimenti per la digitalizzazione dell’offerta, l’apertura di nuovi filiali, il potenziamento della rete commerciale e l’incremento delle attività di comunicazione.