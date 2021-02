Elon Musk spinge alle stelle il Bitcoin

Tesla investe 1,5 miliardi nella criptovaluta più scambiata al mondo Il visionario Elon Musk scommette sulle criptovalute. Pochi giorni fa aveva fatto comparire l’hashtag #bitcoin sul suo profilo Twitter e ora è ufficiale. Tesla ha investito ben 1,5 miliardi di dollari nel Bitcoin, la criptovaluta più scambiata nel mondo, “nel quadro delle sue politiche di diversificazione degli asset”. In una comunicazione alla Sec, la Consob americana, Tesla spiega che il bitcoin garantisce “più flessibilità per diversificare e massimizzare ulteriormente gli utili”. “Come parte della politica, che è stata debitamente approvata dal Comitato di verifica del nostro Consiglio di amministrazione, possiamo investire una parte di tale liquidità in determinate attività di riserva alternative, comprese risorse digitali, lingotti d’oro, fondi scambiati in borsa e altre attività come specificato in futuro”, precisa il colosso delle auto elettriche. Ma non finisce qui, la società californiana di auto elettriche ha anche aggiunto che nel prossimo futuro intende accettare il bitcoin come strumento di pagamento.

I wallet digitali

Dopo i colossi dei pagamenti online, come PayPal e Square, anche Tesla sta riflettendo sull’opportunità di una graduale apertura verso i wallet digitali. È bastato l’annuncio di Tesla per far schizzare la criptovaluta, che è balzata del 7% fino al nuovo record di oltre 44mila dollari. Ma ha anche messo le ali alle altre criptovalute come Ethereum, salita al record di 1.771 dollari. Il controverso fondatore di Tesla è anche al centro dell’attenzione per aver provocato nelle ultime settimane, attraverso una serie di tweet, un incremento del valore della criptovaluta meno conosciuta Dogecoin, schizzata del 65% in 24 ore, a cui si sono aggiunti i tweet di artisti come il rapper Snoopy Dog e Gene Simmons dei Kiss.

Elon Musk

Elon Musk torna a mettere al centro dell’attenzione la questione delle crioptovalute su cui finora il mondo degli investitori si è diviso tra coloro che hanno investito e incassato consistenti profitti, e quelli invece che sono scettici e mettono in guardia dal pericolo di una nuova bolla finanziaria. “Accettando il bitcoin come mezzo di pagamento Tesla sta creando il primo grande esperimento di utilizzo delle criptovalute nei consumi”, osserva Danyaal Rashid, analista di GlobalData, che però precisa: “Il punto critico è la volatilità di queste valute. Oscillazioni del 10-20% nell’arco di pochi giorni sono comuni e questo per un’azienda come Tesla non è facile da sostenere”. Intanto però dopo l’annuncio le azioni di Tesla hanno guadagnato l’1,31% a Wall Street. Ma rischi a parte, l’endorsement di Musk ha riacceso la febbre verso le criptovalute tanto che gli analisti di RBC Capital Markets hanno detto di ritenere che la prossima a puntare sulla valuta digitale sarà Apple. E la febbre continua. All’indomani dell’annuncio di Tesla, il Bitcoin ha continuato inarrestabile la sua corsa. I prezzi hanno toccato nuovi record storici, superando anche la soglia psicologica di $47.000, e balzando fino al massimo assoluto di $47.513,57, prima di rallentare attorno a $47.053,09, in rialzo comunque del 20,6% nelle ultime 24 ore.