E’ in arrivo altra liquidità a pioggia sulle famiglie americane?

La politica del “denaro gettato dall’elicottero” è la più azzeccata per il popolo americano. Sembrano per di più esserci nuove proposte.

Finora si è sempre parlato di dare una somma in contanti una tantum

Ma molti vogliono fare di più. I democratici Ro Khanna (CA) e Tim Ryan (OH) hanno presentato una proposta per fornire ulteriore aiuto monetario agli americani. La proposta di legge, denominata Emergency Money for the People Act, espande la platea di chi ha diritto alle sovvenzioni, il loro importo e come gli americani riceveranno le somme.

Ecco i dettagli della proposta, che deve ancora essere votata dalla Camera e dal Senato.

1. Gli americani che rientrano nel novero riceveranno pagamenti mensili per un massimo di 12 mesi

Khanna e Ryan affermano che gli attuali pagamenti una tantum di 1.200 dollari per persona non sono sufficienti. Invece, stanno proponendo un programma mensile di assistenza in contanti, garantito per almeno sei mesi. Il programma si rinnova per altri sei mesi a meno che il rapporto occupazione / popolazione non ritorni a livelli pre-coronavirus del 60%.

Gli americani di età pari o superiore a 16 anni che guadagnano meno di $ 130.000 all’anno riceveranno $ 2.000 al mese. Le coppie sposate che guadagnano meno di $ 260.000 riceveranno $ 4.000 al mese. Le famiglie qualificate riceverebbero ulteriori $ 500 per bambino, per un massimo di tre bambini. Gli americani riceverebbero il 5% in meno per ogni $ 1.000 guadagnati al di sopra degli importi soglia di $ 130.000 per gli individui e $ 260.000 per le coppie sposate che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente.

La proposta offre un notevole impulso al numero di americani che avrebbero diritto all’erogazione. Secondo la legge attuale, le persone che hanno un reddito di almeno 99.000 dollari non possono beneficiare di sovvenzione, così come le coppie sposate che prevedono di avere un reddito di $ 198.000.

2. L’ammissibilità alla sovvenzione potrebbe essere determinata dalle dichiarazioni fiscali passate

Analogamente alle recenti disposizioni del CARES Act, il Emergency Money for the People Act determina l’ammissibilità del pagamento in base al reddito lordo rettificato delle dichiarazioni fiscali 2018 o 2019. La nuova proposta, tuttavia, potrebbe comprendere anche le persone che non hanno presentato dichiarazioni dei redditi in quegli anni a causa della mancanza di guadagni o della disoccupazione.

In tal caso, gli individui saranno in grado di presentare le proprie informazioni sul reddito nell’ambito di una speciale procedura di richiesta tramite il Tesoro. Questo processo di richiesta richiederebbe almeno due buste paga consecutive per verificare l’idoneità al reddito.

3. Gli studenti universitari e le persone disabili a carico sarebbero ammissibili

Una disposizione della legge CARES che ha suscitato indignazione da parte di determinate comunità è che le persone a carico non si qualificano per le sovvenzioni. Ciò significa che la maggior parte degli studenti universitari e delle persone con disabilità non ricevono aiuti, anche se molti lavorano e pagano le tasse.

La nuova proposta prevede che le persone a carico riceveranno direttamente le erogazioni di $ 2.000 e il loro genitore o tutore usufruirà del relativo credito d’imposta.

4. Metodi di pagamento più semplici

Nella proposta di Emergency Money for the People Act, sarebbero disponibili ulteriori metodi di pagamento digitale per i pagamenti. Si potrebbero ricevere i soldi attraverso i metodi tradizionali come bonifico bancario o assegno, ma si aggiungono carte di debito e piattaforme di denaro online, che eviterebbero i ritardi che si stanno verificando spesso.

L’emergenza Money for the People Act è ancora solo una proposta, il che significa che deve essere votata e approvata sia dalla Camera, sia dal Senato, e quindi firmata dal presidente, prima che sia trasformata in legge; potrebbero esserci molti emendamenti per non parlare del rischio che la proposta venga semplicemente bocciata.