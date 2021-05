Cyber Security. Un webinar gratuito per dirigenti e titolari d’azienda

Venerdì 14 maggio alle ore 12

Non tutti devono essere esperti di IT per capire l’importanza della Cyber Security nella propria azienda. Per questo Mediatech propone tre incontri formativi gratuiti

Di Paolo Brambilla – Trendiest Media

Il ciclo di appuntamenti (gratuito, a numero chiuso) si pone l’obiettivo di fornire un aggiornamento sui rischi legati al crimine informatico e sulle soluzioni per ridurli. Durante il primo incontro saranno approfonditi temi legati alle strategie e strumenti per raggiungere i massimi livelli di sicurezza aziendale.

Sicurezza informatica

Relatore e coordinatore del ciclo di incontri sarà Marco Galli, Certified Cyber Security Advisor, un professionista con più di 15 anni di esperienza nel campo della sicurezza informatica e nella gestione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Nel corso degli anni si è specializzato in diverse metodologie, in particolare in tecnologie di sicurezza di alto livello nelle aree della Governance (Policy, Legal & Compliance).

“Quando si pensa a quale sia il migliore approccio alla sicurezza delle informazioni” ci dice a proposito dei contenuti di questo webinar “il tutto si riduce a una mancanza di formazione strategica, non bastano tattiche, tecniche e procedure. Ogni realtà è unica e come tale va analizzata e studiata: l’approccio olistico è necessario come parte integrante nel viaggio della trasformazione digitale e considerare più della tecnologia nella missione di rilevare, prevenire e risolvere i cyber attacchi. Avere le migliori tattiche e la migliore tecnologia di sicurezza informatica è molto simile ad avere i migliori strumenti musicali: collegarli e accenderli non è sufficiente”.

E in particolare Marco Galli sottolinea che “le organizzazioni che centrano l’obiettivo strategico godono di un profondo coinvolgimento del Top Management nell’impostazione, gestione e revisione delle misure di sicurezza. Mentre lavorano per evitare il maggior numero possibile di violazioni future, queste organizzazioni si rendono conto di essere sottoposte a continui attacchi, che alcuni attacchi avranno successo e che saranno gestiti senza causare problemi.”

Il cyber crime

In questi ultimi anni si è creata una maggiore consapevolezza sui rischi associati al cyber crime. Ne consegue che la sicurezza dei dati è divenuta oggi una delle maggiori preoccupazioni per la maggior parte delle società. Le aziende stanno progressivamente aumentando gli investimenti per elevare i livelli di sicurezza, ma nonostante questo maggiore sforzo spesso i vertici aziendali hanno dubbi circa l’efficacia dei loro programmi di sicurezza o dei controlli che sono stati messi in atto.

La strategia di protezione

Per costruire una strategia di protezione efficace, oltre alle misure tattiche e tecniche, è necessario un coinvolgimento diretto del Top Management per allineare i requisiti della cyber security con gli obiettivi del business. L’incontro del 14 maggio, in modalità webinar, approfondirà le tematiche relative a:

o METODOLOGIA BASATA SULLA CONSAPEVOLEZZA

o I 4 LIVELLI DI CONSAPEVOLEZZA

o STRATEGIA e NON SOLO TATTICA e TECNICA

o ETICA E RESPONSABILITA’

Il webinar è rivolto principalmente a membri dei Consigli di Amministrazione, titolari d’azienda, CISO, IT Director e tutte le figure che in azienda hanno la responsabilità di gestire e rendere sicura l’infrastruttura tecnologica, al fine di assicurare la corretta protezione delle informazioni. Il webinar, della durata di circa 45 minuti, sarà gratuito e ad esaurimento posti. Per prenotare la partecipazione è necessario compilare il form a questo indirizzo https://securityfirst.mnt.it/webinar-press entro il 12 maggio.

Il Gruppo Relatech

Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company, quotata su AIM Italia, presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation delle imprese, Relatech è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più innovative, diventando partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT. Relatech investe costantemente in Open Innovation con un’ampia attività di R&D svolta internamente e numerose partnership con le principali Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale e cloud-based RePlatform, eroga servizi e sviluppa soluzioni digitali innovative nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cyber Security, Blockchain, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, Internet of Things.