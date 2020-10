CrowdFundMe: la quotazione del minibond di i-RFK

—- di Greta V. Galimberti – Trendiest News —- CrowdFundMe, unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) annuncia oggi la quotazione del minibond di i-RFK, holding industriale che investe prevalentemente in startup e PMI innovative, sul segmento ExtraMOT Pro3 di Borsa Italiana, il mercato dedicato agli strumenti finanziari alternativi ai prestiti bancari.

Investitori retail

Si tratta del primo minibond collocato dal portale che è stato sottoscritto non solo da investitori istituzionali, ma anche dagli investitori retail che presentano i requisiti di legge (con patrimoni superiori ai € 250.000). Grazie all’ampia partecipazione di quest’ultima tipologia di clientela, le sottoscrizioni, terminate lo scorso settembre, sono arrivate a € 1.290.000. Tra gli investitori istituzionali del minibond figura anche Banca Valsabbina. In totale, i sottoscrittori di questa prima operazione mista retail-istituzionale sono 35. Si tratta di una novità fondamentale, perché, senza i portali di Crowdinvesting, i minibond non sarebbero accessibili a una clientela retail e le PMI non avrebbero a disposizione una così ampia platea mista di potenziali sottoscrittori.

Lo strumento obbligazionario, che presenta un giudizio pari a B1+ (medio-alto) di Modefinance (società di rating ESMA), prevede una durata di 60 mesi e ha un rendimento a scadenza del 6% annuo, con interessi che saranno pagati attraverso una cedola semestrale.

I-RFK

I-RFK, quotata su Euronext Paris, è una società in crescita. Lo confermano i risultati aggregati: il valore della produzione è aumentato a oltre 26 milioni di euro nel 2019, contro i 23,7 milioni del 2018 e i 16,3 milioni del 2017. Le risorse raccolte con il minibond serviranno proprio per accelerare ulteriormente questo percorso di sviluppo e, in particolare, contribuiranno alla sottoscrizione di aumenti di capitale in quote di minoranza di startup e PMI innovative.

La quotazione dello strumento obbligazionario tramite Crowdlisting (ovvero a seguito di una raccolta effettuata su un portale di Crowdinvesting) servirà per accrescere l’attenzione degli investitori verso i-RFK.

“Una collaborazione che si riconferma vincente quella tra i-RFK e CrowdFundMe iniziata lo scorso anno con la campagna di equity crowdfunding raggiungendo un obiettivo di investimento di € 2.500.000 e che è proseguita con il collocamento prima e oggi la quotazione del minibond”, dichiara Paolo Pescetto, Founder e CEO di i-RFK.

In questa operazione, come per il minibond su Hal Service, lo studio legale Nctm, ha svolto il ruolo di deal counsel.

UN ALTRO SUCCESSO PER CROWDFUNDME

CrowdFundMe mette così a segno un altro successo dopo la recente quotazione del minibond – riservato a investitori istituzionali – di Hal Service, una società specializzata nell’informatica e nelle telecomunicazioni che fornisce servizi di connettività e consulenza tech. In questo caso, le sottoscrizioni hanno raggiunto l’ammontare massimo, stabilito a € 1.000.000.

I due strumenti obbligazionari, collocati dal portale, lanciano CrowdFundMe in un settore dalle grandi potenzialità: secondo il 6° Report italiano sui minibond del Politecnico di Milano, nel 2019 il mercato italiano è arrivato a 5,5 miliardi di euro, di cui quasi due miliardi raccolti da PMI. “La possibilità di collocare minibond è una delle principali novità del 2020 per il Crowdinvesting – dichiara Tommaso Baldissera Pacchetti, amministratore delegato di CrowFundMe – Il nostro portale diventa così un hub degli investimenti alternativi che offre una gamma completa di prodotti finanziari, dall’Equity agli strumenti obbligazionari. Le imprese possono così trovare capitali in tempi rapidi, che è una questione di fondamentale importanza, a maggior ragione visto l’impatto sull’economia del Covid-19. Se invece pensiamo ai vantaggi per gli investitori, CrowdFundMe offre la possibilità di diversificare il portafoglio e mitigare quindi il rischio complessivo”.