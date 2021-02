▷ Sei vuoi guadagnare subito denaro inizia a Tradare con il BONUS FISSO del 5%: CLICCA E REGISTRATI QUI ORA!

CROWDFUNDME + 39% RISPETTO ALLA MEDIA NAZIONALE DELL’EQUITY CROWDFUNDING INDEX

Secondo l’indicatore stilato dal Politecnico di Milano, il Nav del portale raggiunge quota 216.6 punti nel mese di gennaio 2021, superando il risultato del mercato

Milano, 19 febbraio 2021 – Le emittenti di CrowdFundMe SpA, unico portale di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) presente su Borsa Italiana, registrano performance superiori alla media nazionale in termini di rivalutazione. Lo indicano i dati dell’Equity Crowdfunding Index, ovvero il Nav (Net Asset Value) aggiornato a gennaio 2021 ed elaborato dall’Osservatorio Crowdinvesting del Politecnico di Milano presieduto dal Prof. Giancarlo Giudici, relativo alle società che hanno chiuso raccolte di successo.

In particolare, su un campione di 8 società attive nel Crowdfunding il risultato di CrowdFundMe, calcolato su 102 progetti e aggiornato al mese di gennaio 2021, è pari a 216.6, un numero che sovraperforma del 39% la media italiana (155.72) e stacca di oltre 39 punti la seconda migliore performance tra quelle calcolate (177.4). Negli ultimi quattro anni, il Nav di CrowdFundMe ha avuto una performance media di crescita annua del 30%.

Tali risultati sono da ricondurre all’accurata selezione delle società da parte di CrowdFundMe, grazie a un processo che mira a individuare esclusivamente le migliori startup o PMI, le quali, oltre a essere idonee per effettuare delle raccolte di Equity Crowdfunding, devono avere concrete prospettive di crescita al fine di generare valore per gli investitori nel medio e lungo termine. Con l’obiettivo di continuare a perfezionare le attività volte a trovare società ad alto potenziale, il portale ha costruito una rete di partnership con operatori affermati, sia nazionali che internazionali.

“I numeri danno ragione alla strategia elaborata da CrowdFundMe, che opera sempre in un’ottica di medio e lungo termine, al fine di offrire opportunità d’investimento realmente remunerative – spiega Tommaso Baldissera Pacchetti, amministratore delegato del portale – Essere il portale più performante di questo indice conferma l’ottima selezione delle nostre emittenti. Uno dei punti focali del nostro business, infatti, è selezionare le migliori società del panorama italiano e non solo, anche grazie alla consolidata esperienza maturata dal nostro onboarding team, guidato da Benedetto Pirro e Giancarlo Vergine”. CrowdFundMe S.p.A. Via Legnano, 28 Milano 20121 | P.IVA 08161390961 [email protected] | [email protected]

Tra i principali casi di successo di CrowdFundMe c’è DeepSpeed, il primo jet navale elettrico fuoribordo, sviluppato dalla società Sealence. Durante la prima campagna di Equity Crowdfundig del 2019, grazie a cui sono stati raccolti 450.000 euro da 126 soci, la sua valutazione pre-money era pari a 5 milioni di euro. L’emittente, nel secondo round su CrowdFundMe (terminato a dicembre 2020 con oltre 2,9 milioni raccolti da 435 soci), si è rivalutata a 33,5 milioni di euro (pre-money), segnando una netta crescita del valore delle azioni dei primi investitori.

Winelivery – società che consegna a domicilio vini, birre e drink – è un altro esempio. La sua valutazione pre-money è infatti passata da 1,2 milioni di euro (prima campagna – 2017) a 7,2 milioni (terza campagna – 2019).

CrowdFundMe è una delle principali piattaforme italiane di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) ed è il primo portale a essersi quotato nella storia di Piazza Affari (marzo 2019). La società, oggi una PMI Innovativa con sede a Milano, è stata fondata nel 2013. L’anno di piena operatività sul mercato, tuttavia, è il 2016. Il portale offre la possibilità di investire in società non quotate, accuratamente selezionate tra quelle che presentano il maggiore potenziale di crescita. Gli investitori, sia retail che istituzionali, hanno così l’occasione di diversificare il proprio portafoglio investendo in asset non quotati. CrowdFundMe, a partire da maggio 2020, è stata autorizzata da Consob al collocamento dei minibond, potendo così offrire anche strumenti fixed income. La società, inoltre, è entrata nel registro dei listing sponsor di ExtraMOT Pro3, il segmento obbligazionario di Borsa Italiana dedicato alle società non quotate per emissioni fino a 50 milioni di euro ciascuna. CrowdFundMe può quindi non solo emettere titoli di debito (mercato primario) ma anche quotarli e seguire l’emittente per tutta la durata dello strumento (mercato secondario). Il portale entra così in un nuovo mercato dalle grandi potenzialità (5,5 miliardi di euro cumulativi al 2019, di cui quasi 2 miliardi raccolti da PMI – fonte: 6° Report italiano sui minibond del Politecnico di Milano). Infine, CrowdFundMe può pubblicare campagne di Equity Crowdfunding propedeutiche a successive quotazioni in borsa delle emittenti interessate.

