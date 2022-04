CRIPTOVALUTE. La Tassazione nel Regno Unito

E-Book Gratuito: Guida alla Tassazione UK delle Criptovalute È ora disponibile la “Guida alla Tassazione UK delle Criptovalute 2022“, redatta dalla Dott.ssa Marina D’Angerio, Dottoressa Commercialista e Chartered Accountant in Londra. L’E-Book aggiornato al 28 Febbraio 2022 può essere scaricato gratuitamente cliccando il bottone qui sotto



Scarica l’E-Book

Abstract: Guida alla Tassazione UK delle Criptovalute 2022

Dal 2009 ad oggi abbiamo assistito ad una crescita esponenziale delle criptovalute e delle piattaforme sulle quali vengono scambiate. Fondamentale diventa comprenderne i meccanismi, ma soprattutto la tipologia di tassazione alla quale vanno soggetti.

La tassazione da applicare sulle operazioni in criptovalute dipenderà dalla tipologia di transazione che si sta realizzando. Il punto di partenza consiste nel determinare se l’investitore stia effettuando “trading” di criptovalute oppure semplicemente detenendo ed investendo per scopi personali.

In generale, l’HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs) ritiene che gli individui detengano token (criptovalute) a scopo di investimento personale e, come tale, sono soggetti alla Capital Gain Tax ossia l’imposta sulle plusvalenze. Qualora le stesse fossero utilizzate per fare trading, l’HMRC assoggetterebbe il guadagno all’Income tax (imposta sui redditi delle persone fisiche) e di conseguenza, su tali introiti, si andrebbero a pagare anche i contributi previdenziali.

Ci sono casi in cui le criptovalute vengono tassate come reddito ordinario e quindi attirano l’income tax. Le transazioni in criptovaluta, classificate come reddito, sono tassate nella normale fascia di imposta sul reddito prevista per quell’anno fiscale. Potrebbero essere dovuti, anche, contributi previdenziali.

Approfondimenti, casi pratici e ipotesi di tassazioni future nel Metaverso sono a disposizione dei lettori sul documento originale redatto da Marina d’Angerio per il Gruppo Ascheri

Marina d’Angerio

Laureata presso l’Università degli Studi di Torino, Dottore Commercialista iscritta all’albo di Torino e Revisore Contabile. È, inoltre, abilitata in Inghilterra e Galles come ICAEW Chartered Accountant ed Auditor. Si occupa di fiscalità internazionale, consulenza societaria, bilanci e dichiarazioni fiscali. Marina è Designated Member di Adam Nelson LLP.

La Ascheri Academy, coordinata da Guido Ascheri, nasce dal gruppo di professionisti che collaborano alle attività dello studio Ascheri & Partners e dello Studio Legale Adam Nelson di Londra, e da anni di esperienza nella organizzazione di eventi di formazione professionale.

