di ALDO BOLOGNINI COBIANCHI

Un libro per manager e imprenditori che desiderano approfondire l’argomento sostenibilità dal punto di vista del marketing e della comunicazione, utile anche per chi si avvicina per la prima volta alla materia, dalla teoria alla pratica.

La salvaguardia del Pianeta

Per un’azienda “sostenibilità” vuol dire rispondere alle istanze di cittadini che sono sempre più attenti alla salvaguardia del Pianeta. Però, anche se tutti ne parlano, pochi hanno un’idea chiara del concetto. Ecco dunque un libro che punta a fare chiarezza sulla materia.

Il testo tratta i principi etici fino al modello ESG (Ambiente, Sociale, Governance) e la differenza, anche dal punto di vista della comunicazione, tra SRI (Investimento Sostenibile e Responsabile) e CSR (Responsabilità Sociale d’Impresa). Ma parla anche di filantropia e impact investing, e soprattutto spiega cos’è e come si evita il Greenwashing, una strategia di marketing deprecabile, ma molto diffusa, usata per dimostrare un finto impegno nei confronti dell’ambiente con l’obiettivo di catturare l’attenzione dei consumatori.

L’opera contiene infine le testimonianze di manager della comunicazione di importanti gruppi internazionali su come affrontano e trattano l’argomento.

ALDO BOLOGNINI COBIANCHI è giornalista finanziario da oltre trent’anni. Insegna all’Università degli Studi di Milano a Scienze Umanistiche per la Comunicazione. Maggiore Ris. Sel. dell’Esercito Italiano è specializzato in PsyOps (Operazioni Psicologiche) e Comunicazione Strategica.

Comunicare la Sostenibilità

Edizioni Hoepli

Pagine: 288

Prezzo: € 22,90

ISBN: 978-88-360-0436-2