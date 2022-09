Commissione europea. La riunione dell’Expert Advisory Group of the Financial Services User

COMMISSIONE EUROPEA, BRUXELLES –

Si è svolto a Bruxelles l’incontro dell’Expert Advisory Group del Financial Services User Group presso la Commissione Europea (FSUG), composto da 20 membri provenienti da 11 paesi dell’UE. Anche Kristjan Verbič, Presidente della VZMD, che fa parte della Associazione internazionale BETTER FINANCE, ha partecipato attivamente all’importante incontro come membro a pieno titolo e rappresentante unico della Repubblica di Slovenia nel più alto organismo professionale della Commissione Europea, nel campo dei servizi finanziari, dei suoi utenti e consumatori. Presso gli uffici della Direzione generale per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’Unione dei mercati dei capitali (FISMA) – il gruppo consultivo di esperti e i rappresentanti della Commissione europea hanno discusso e formulato proposte su varie questioni di attualità e procedure legislative e direttive settoriali, comprese le ipoteche e crediti al consumo e remunerazioni, iniziative dell’euro digitale, finanza aperta ecc.

Il Presidente di VZMD Kristjan Verbič è intervenuto con alcune critiche costruttive alla riunione dell’Expert Advisory Group of the Financial Services User Group (FSUG) – dove ha discusso di MERCATOR, la violazione delle sanzioni Ue, gli espropri, il ruolo dei regolatori e intermediari finanziari, nonché la prospettiva europea del “SOSTEGNO Azionario”

Un importante e ampio studio condotto dalla Federazione europea degli investitori e degli utenti dei servizi finanziari (BETTER FINANCE) e dall’Associazione tedesca degli azionisti (DSW), sullo stato e gli ostacoli alla partecipazione e all’esercizio dei diritti degli azionisti di minoranza e dei singoli investitori nell’UE.

Anche VZMD è stata visibilmente impegnata, in particolare con esempi documentati di pratiche contestate. La presentazione di Christiane Holz di DSW e Agnes Le Thiec della DG FISMA è stata seguita da una discussione. Tra le altre cose, Verbič ha sottolineato “che le questioni presentate sono solo la punta dell’iceberg e che, in pratica, la Slovenia è ancora alle prese con problemi e problematiche più approfondite, anche nel trasferimento di azioni tra società di intermediazione e con il pagamento di dividendi ecc. Abbiamo davvero una situazione da selvaggio west qui poiché sembra che non ci siano limiti per gli intermediari finanziari, soprattutto in termini di singoli investitori o piccoli azionisti. Di conseguenza, se non ci sono limiti per gli intermediari finanziari, non vi sono motivi ragionevoli per cui le persone dovrebbero investire i propri risparmi nel mercato dei capitali. Nell’UE abbiamo molte risorse finanziarie delle famiglie immagazzinate in forme diverse che dovrebbero invece guidare l’economia europea!’.

Oltre al ruolo degli intermediari finanziari, Verbič ha anche evidenziato le questioni scioccanti che VZMD sta affrontando, insieme alla estremamente controversa ricapitalizzazione, allo squeeze-out degli azionisti (VIDEO: https://youtu.be/sbpD4J3fLpI) , e la trasformazione di MERCATOR – il tutto da parte di FORTENOVA GRUPA, di proprietà della russa SBERBANK e VTB BANK – e con essa la sistematica violazione delle sanzioni comunitarie, come è ferma convinzione degli associati dell’Associazione. Inoltre, il presidente della VZMD ha toccato l’agonia durata 9 anni subita da 110.000 azionisti espropriati e proprietari di obbligazioni subordinate delle banche slovene (VIDEO: https://youtu.be/XmtwGKxlrbg), nonché i tentativi di alcune istituzioni slovene di disabilitando la società civile ‘Share SUPPORT’ gestita dal VZMD.

Durante l’incontro, i membri dell’Expert Advisory Group hanno anche nominato il presidente, con la maggioranza dei voti andata ad Alin Iacob, presidente dell’Associazione degli utenti rumeni dei servizi finanziari (AURSF). Anche VZMD e la sua associazione sorella AURSF stanno partecipando con successo nell’ambito di BETTER FINANCE, dove entrambi i presidenti dell’associazione sono anche membri del Comitato Esecutivo. Durante la presidenza rumena del Consiglio dell’UE, Verbič ha partecipato alla conferenza internazionale e a una riunione di BETTER FINANCE e all’alta riunione dei ministri dell’Economia e delle Finanze EUROFI a Bucarest (VIDEO: https://youtu.be/ d0ABNd1I9gs), mentre Alin Iacob ha partecipato attivamente alla conferenza internazionale dello scorso anno organizzata a Bled da BETTER FINANCE e VZMD (VIDEO: https://youtu.be/JoaQyqZlVwg).