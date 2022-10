“Capitale donna”. Scai Comunicazione avvicina agli investimenti l’universo femminile

AVVICINARE L’UNIVERSO FEMMINILE AGLI INVESTIMENTI E RENDERE LE DONNE SEMPRE PIU’ PARTECIPI E COSCIENTI DELLE PROPRIE SCELTE ECONOMICHE

SCAI COMUNICAZIONE LANCIA “CAPITALE DONNA”

Nel mondo degli investimenti c’è un capitale bloccato e inespresso, in Italia e in Europa, si chiama donna. Secondo una ricerca condotta dalla banca tedesca online N26, circa il 60% della popolazione femminile europea crede che gli uomini abbiano ancora una grande predominanza nel settore della finanza; le donne investono il 29% in meno rispetto alla controparte maschile (con una media di 857,52 euro del reddito lordo mensile) e la difficoltà maggiore (per il 54% delle intervistate) risiede nella mancanza di denaro.

Per un’indagine dell’Università Cattolica, realizzata in collaborazione con Banca Widiba, in Italia, una donna su tre non percepisce una fonte di reddito propria e soltanto una su venti ne ha una integrativa. La propensione all’investimento è inoltre frenata dal pregiudizio: i consulenti finanziari sarebbero più inclini a illustrare, con dovizia di dettagli, un prodotto o un servizio quando si trovano a dialogare con un uomo, invece che con una donna. Il quadro è reso peggiore dalla scarsa educazione finanziaria in Italia (penultimo paese del G20 su questo tema) e non migliora di molto anche in presenza di donne che hanno intrapreso studi economici, dato che soltanto la metà di queste dimostra esperienza in investimenti finanziari, contro il 65% degli uomini.

L'agenzia di comunicazione integrata Scai

Per colmare un simile divario di genere e incoraggiare sempre più donne a investire, l’agenzia di comunicazione integrata Scai, specializzata nei rami del fintech e crowdinvesting e titolare del blog Equity crowdfunding news, ha lanciato la campagna “Capitale Donna”. Una serie di messaggi, diffusi sui social, declinati in quattro topics: Borsa, mercato, quotazione e azioni, che, da un lato, richiamano argomenti di carattere economico, dall’altro, però evocano immagini e stereotipi associati all’universo femminile (la borsa come oggetto, il mercato perché la donna si occupa della spesa domestica, le quote rosa). A ciò si aggiungono una serie di eventi e iniziative virali che si susseguiranno nei prossimi mesi, aperti al pubblico maschile e femminile, a operatori e appassionati di finanza e impresa e non solo, per arricchire il dibattito con spunti, idee e tavoli di lavoro. A partire dalla presentazione, il 24 ottobre, del libro “Piccole donne investono” di Laura Tardino, manager di lungo corso nel panorama finanziario, per seguire con un incontro, a metà novembre Edoardo Lozza, docente di Psicologia dei consumi e del marketing, presso l’università Cattolica di Milano, per continuare con altri interessanti appuntamenti che traghetteranno Capitale Donna nel 2023 e negli anni a seguire, per renderlo un progetto duraturo e riconosciuto su scala nazionale e internazionale.

“Abbiamo voluto lanciare Capitale Donna per accendere i riflettori sulla presenza e sul ruolo delle donne nel settore degli investimenti e della finanza. Siamo convinti che parlare di queste tematiche possa dare ulteriore spinta alle opportunità e alle tante iniziative che nel tempo sono state realizzate nella stessa direzione” dichiara Silvia Favulli, project manager di Scai Comunicazione.

Capitale donna è una campagna supportata da YourGroup, Lumen Ventures, Qonto, Millionaire, InnovUp, RomaStartup, Over Ventures, Seed Money, Social Woman Talk, Dock3, Federitaly, Iban, Aurora Fellows, BizPlace, Associazione 3040, Grownnectia, Mamazen, Marsh Yellow, Seedble, Spremute digitali, DoorWay, Avvocati.net, Assofintech, Aiec, Gamma Donna, Startup Bakery, Money Farm, Crowdinvest Italia, Carriere.it, Club Deal Online, Milano Notai, Machiavelli Music. Nomi cui se ne stanno aggiungendo altri, che rendono, di giorno in giorno, sempre più lunga la lista dei supporter dell’iniziativa.

Scai Comunicazione è aperta al contributo di tutti e sta raccogliendo idee e risorse dalla comunità economica e la società civile.

Per partecipare alla presentazione del libro “Piccole donne investono” di Laura Tardino, il 24 ottobre, alle ore 17.00, basta accedere al link dell’evento su Facebook o Linkedin

Per informazioni e aggiornamenti: www.capitaledonna.it