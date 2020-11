Campagna di crowdfunding “la Feltrinelli” per il gioco in scatola Aster

—– di Greta V. Galimberti – Trendiest News .—– Arriva Aster, il nuovo gioco in scatola di logica e astronomia vincitore del bando lanciato da laFeltrinelli. Al via su Produzioni dal Basso la campagna di crowdfunding per il nuovo gioco in scatola Aster: al raggiungimento del 50% dell’obiettivo previsto, laFeltrinelli contribuirà con un ulteriore 50% e lo distribuirà nelle librerie del marchio e sullo shop online.

Aster

Selezionato tra oltre 100 proposte che hanno risposto al bando lanciato a settembre da Librerie laFeltrinelli, Aster è un gioco di intuito e logica spaziale, nato dall’idea dei game designer Manuel Cuni (conosciuto anche come Immanuel Casto) e Dario Massa con le illustrazioni di Marco Albiero, di Mensa Italia, associazione internazionale no profit che si prefigge l’obiettivo di promuovere attività e progetti di divulgazione e studio dell’intelligenza, che vede tra gli associati coloro che raggiungono o superano il 98% del QI nello svolgimento di un test standard.

Aster si basa su semplici regole che consentono di generare, muovere e distruggere sulla mappa le stelle, con un solo obiettivo: ricostruire le costellazioni – come si possono vedere dalla prospettiva terrestre – e reclamarle prima degli altri giocatori. Le costellazioni, una volta reclamate, vanno posizionate davanti a sé e, ognuna di esse, può essere combinata con delle carte: qualora non sia possibile creare una connessione, la carta rimarrà da sola a formare una nuova sequenza. Il giocatore che riuscirà a combinare tutte le costellazioni diventerà il dominatore principale del gioco.

La campagna di crowdfunding

Aster è stato scelto per questa campagna di crowdfunding – lanciata su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation – come vincitore del bando indetto da laFeltrinelli per la realizzazione di un gioco da tavolo: al raggiungimento del 50% dell’obiettivo finale di 9.000€, laFeltrinelli si impegnerà a supportare con un ulteriore 50% e ne garantirà la distribuzione – a partire dal mese di febbraio 2021 – nelle librerie laFeltrinelli

e sui siti e-commerce www.laFeltrinelli.it e www.ibs.it.

Tutti coloro che decideranno di contribuire con una donazione verranno omaggiati con alcune ricompense tra cui il proprio nome all’interno del regolamento del gioco, una costellazione personalizzata tra le 88 presenti, una copia del gioco e altri fantastici gadget.

Questa è la prima iniziativa lanciata da laFeltrinelli su Produzioni dal Basso, per selezionare ed individuare un progetto da realizzare e mettere sul mercato nell’ambito “gioco in scatola”: le librerie laFeltrinelli credono seriamente nel gioco come modo di raccontare una storia, stimolare il pensiero e la creatività, far vivere momenti unici in modo intelligente e divertente.