Boston Consulting Group prevede gestioni patrimoniali diverse entro il 2040

BCG Boston Consulting Group prevede che il panorama della gestione patrimoniale globale cambierà in modo significativo tra 20 anni, poiché i fornitori di servizi cercano di adattarsi a una base di clienti in evoluzione. La necessità di scala, specializzazione e scelta potrebbe spingere i fornitori di gestione patrimoniale a convergere attorno a quattro modelli distintivi, secondo un recente rapporto del Boston Consulting Group (BCG).

Il Global Wealth Report 2020, pubblicato il mese scorso, afferma che questi modelli sono consolidamento su larga scala, giochi di nicchia, espansione della banca al dettaglio e dei gestori patrimoniali e l’ingresso della grande tecnologia.

Con un consolidamento su larga scala, i maggiori fornitori di servizi di gestione patrimoniale “potrebbero raddoppiare la loro quota di mercato nei prossimi 20 anni. Il loro vantaggio di scala e la solidità del bilancio consentiranno loro di servire l’intera catena del valore, consolidando il loro ruolo di singolo gateway per soddisfare anche le esigenze dei clienti più complesse “, afferma il rapporto.

Il capo del private banking di un istituto globale cita il seguente esempio nel rapporto. “Vedremo una separazione tra organizzazioni più grandi in grado di fornire servizi multi-giurisdizionali, multi-capacità e multi-fuso orario e operatori di nicchia che possono addebitare un premio per competenze specializzate. Il resto verrà schiacciato. “

L’industria vedrà anche più protagonisti di nicchia. “Anche se nel complesso ci saranno meno società di gestione patrimoniale boutique, rimarrà un gruppo di specialisti mirati”, afferma il rapporto.

“Queste aziende serviranno i clienti le cui esigenze sono molto complesse, come i sottosegmenti high-net-worth (HNW) e ultra-high-net-worth (UHNW) che richiedono tipi unici di supporto, che vanno dalla fornitura di aeromobili e yacht a creare trust legacy ed educare i membri della famiglia su come ridurre al minimo i conflitti intergenerazionali “.

Nuove prospettive di investimento

Il rapporto sottolinea che le altre boutiques di di gestione patrimoniale sopravvissute offriranno prospettive di investimento sofisticate come l’accesso esclusivo a flussi di affari unici, opportunità di mercato privato chiuso e investimenti a forte impatto. Anche se questi fornitori abbracceranno la digitalizzazione nel fornire i loro servizi, i loro modelli si baseranno maggiormente su interazioni umane intense, capacità di gestione delle relazioni superiori e consulenza specializzata.

Tenendo a mente i segmenti ricchi e in crescita degli HNW, le banche al dettaglio e gli asset manager utilizzeranno la tecnologia e i modelli ibridi per “ridurre in modo aggressivo i fornitori di gestione patrimoniale tradizionali e offrire soluzioni di investimento semplici ma accattivanti alla loro base di clienti esistente”, afferma il rapporto.

“Queste offerte saranno particolarmente attraenti per i clienti nei mercati con pochi fornitori di gestione patrimoniale affermati. Gli asset manager faranno leva sulle loro capacità di investimento superiori per acquisire nuovi clienti attraverso canali diretti “.

Le grandi società tecnologiche

Le grandi società tecnologiche dovrebbero espandere i loro servizi ai clienti più ricchi. Aziende come Amazon, Google e Microsoft dispongono della spina dorsale dell’infrastruttura esistente e dell’ambiente cloud necessari per supportare molti nuovi attori della tecnologia del benessere.

Alcune società tecnologiche, come Alibaba Group Holding e Amazon Inc, stanno attualmente offrendo loro stessi una gamma di prodotti e servizi finanziari. Col tempo, le dimensioni di queste società consentiranno loro di salire in cima alla concorrenza e fornire servizi di gestione patrimoniale a individui benestanti e a quelli del segmento HNW inferiore.

Secondo il rapporto, questi cambiamenti sono già stati visti in Cina con diversi grandi operatori storici della gestione patrimoniale. Cambiamenti simili sono previsti negli Stati Uniti a causa delle dimensioni del mercato, di una clientela di investimenti attiva e di molteplici canali digitali. “In questi mercati, i grandi attori tecnologici potrebbero fare passi da gigante nei prossimi due decenni e rappresentare una seria minaccia per i fornitori di gestione patrimoniale che non hanno successo”.

L’Europa

“In Europa, i mercati frammentati e la varietà di lingue, culture e normative potrebbero rallentare il passaggio delle grandi tecnologie alla gestione patrimoniale, ma è improbabile che lo fermino. A mano a mano che i grandi attori tecnologici superano i problemi della curva di apprendimento, potrebbero diventare non solo potenze regionali, ma globali “.

Il cambiamento demografico della clientela

Secondo il rapporto, i principali cambiamenti tra i fornitori di servizi di gestione patrimoniale sono principalmente guidati da un cambiamento demografico della clientela. Negli anni a venire, ci si aspetta che le donne accrescano la loro ricchezza più velocemente degli uomini, i mercati in crescita supereranno i mercati maturi nel loro tasso di accumulo di ricchezza e l’aumento dei risultati economici metterà più ricchezza in più mani a livello globale.

“I dati macroeconomici suggeriscono che l’Asia, Giappone escluso, continuerà a vedere rapidi tassi di crescita della ricchezza. I modelli BCG suggeriscono che la ricchezza nella regione crescerà tra il 5,1% e il 7,4% all’anno nei prossimi cinque anni. Se tale previsione dovesse reggere, l’Asia supererà l’Europa occidentale come la seconda regione più ricca del mondo entro il 2022 “, afferma il rapporto.

Il tasso di crescita

Gli autori del rapporto prevedono che il segmento dei ricchi a livello globale crescerà a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dall’1,7% al 4,6% dal 2019 al 2024. Il segmento HNW crescerà a un CAGR dallo 0,2% al 4,7% mentre l’UHNW il segmento crescerà a un CAGR dall’1,4% al 5,8% nello stesso periodo.

I segmenti HNW e UHNW rimarranno quelli in più rapida crescita in Nord America, mentre i ricchi rappresenteranno il segmento in più rapida crescita in Asia, Europa occidentale e Medio Oriente. Nel complesso, queste tendenze indicano un pool più ampio di potenziali clienti che i fornitori di gestione patrimoniale serviranno nei prossimi cinque anni.

“Le generazioni X, Y e Z saranno anche più istruite ed economicamente potenziate rispetto alle generazioni precedenti. I membri di queste coorti più giovani vivranno in un ambiente globale dinamico e frenetico con una maggiore volatilità economica e geopolitica. Il loro sarà un mondo sempre attivo caratterizzato da aree grigie crescenti tra la condivisione delle informazioni e la riservatezza delle informazioni.

“Per queste giovani generazioni, la ricchezza non riguarda solo i soldi. Tratterà anche di significato, scopo, connessione e fare una differenza positiva nel mondo. Questo orientamento creerà un futuro molto diverso per i fornitori di gestione patrimoniale “.

Numero crescente di ricche élite

I maggiori risultati economici hanno aumentato il numero dei ricchi del mondo. Il numero di milionari globali (in dollari USA) è quasi triplicato negli ultimi 20 anni, da 8,9 milioni nel 1999 a oltre 24 milioni entro la fine del 2019.

Collettivamente, i milionari ora detengono più del 50% della ricchezza finanziaria totale a livello globale (senza tenere conto degli effetti dell’inflazione). Il Nord America continua ad avere il maggior numero di milionari con 16,4 milioni, più della metà dei quali sono diventati milionari nel 21 ° secolo.

“Il Nord America ospita anche la più grande concentrazione di individui HNW. Questo segmento rappresenta ora il 59% della ricchezza del Nord America con 59 trilioni di dollari USA”.

Le allocazioni degli asset

Le allocazioni degli asset hanno contribuito a diversi tassi di crescita della ricchezza tra i segmenti negli ultimi 10 anni. I segmenti HNW e UHNW hanno prosperato di più perché i loro portafogli comprendevano una quota di azioni molto più elevata rispetto ad altre fasce di ricchezza. In media, più del 50% dei loro portafogli è stato investito in azioni e quote di fondi di investimento. Pertanto, erano ben posizionati per raccogliere i guadagni dal recente mercato rialzista. Entrambi i segmenti includono individui con una ricchezza finanziaria totale di oltre 100 milioni di dollari.

“Al contrario, il segmento retail (individui con investimenti inferiori a 250.000 dollari) in media detiene solo il 9% circa delle proprie attività in azioni e fondi di investimento, con oltre l’80% in contanti e depositi, assicurazioni sulla vita e pensioni. Quel basso tasso di investimento si è tradotto in tassi di crescita della ricchezza inferiori per questo segmento “, afferma il rapporto.