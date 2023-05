Bitcoin viene scambiato con uno sconto del 18% su Binance Australia

L’imminente sospensione del servizio on-ramp di Binance Australia ha innescato un forte calo del valore di Bitcoin in dollari australiani. Bitcoin (BTC) sta attualmente registrando uno sconto significativo sulla piattaforma australiana di Binance.

Stamattina la criptovaluta era quotata con un forte sconto del 20% rispetto al suo prezzo normale, con un BTC scambiato per circa $ 35.875 AUD, o circa $ 23.457. Questo valore contrasta con il prezzo medio di Bitcoin su diverse borse, che si attesta a circa $ 42.500 AUD, secondo CryptoCompare.

“A causa della recente rimozione dei servizi fiat on-ramp da parte del partner bancario del nostro elaboratore di pagamenti, alcuni utenti australiani hanno ritirato le loro partecipazioni in AUD dalla piattaforma prima della chiusura off-ramp del 1° giugno”, ha detto a Decrypt un portavoce di Binance.

La rimozione dell’on-ramp è stata condivisa per la prima volta con gli utenti il 18 maggio. A quel tempo, Binance ha informato i suoi utenti che eventuali dollari australiani rimanenti sulla piattaforma sarebbero stati automaticamente convertiti nella stablecoin Tether (USDT) dopo il 31 maggio.

Binance Australia @Binance_AUS

While AUD deposits by bank transfers are no longer available to Binance users in Australia, there are still several ways Aussie users can deposit onto the exchange. – Credit or debit card – Use P2P to buy and sell crypto – Third Party Payment Details: https://bit.ly/3IJebWy