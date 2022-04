BeBeez lancia la sua campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe

La casa editrice, leader nel suo settore, ha l’obiettivo di crescere in Italia e all’estero. Target di raccolta: 400k euro

Bebeez. La campagna, che durerà due mesi, ha un ticket minimo di investimento di mille euro per le quote B, che godranno soltanto di diritti patrimoniali, mentre le quote A, dedicate agli investitori che si impegneranno per almeno 20 mila euro, includono anche il diritto di voto in assemblea e la partecipazione all’advisory board di EdiBeez, una sorta di “club” all’interno del quale gli investitori potranno confrontarsi periodicamente sui trend del mercato dei private assets e discutere dell’opportunità di condurre ricerche ad hoc o di sviluppare nuovi prodotti o servizi.

BeBeez

Edibeez Srl, PMI Innovativa, è il primo e unico editore in Italia specializzato sui temi del private capital e della finanza alternativa. Pubblica/offre:

BeBeez.it, testata giornalistica online leader nella produzione quotidiana di news su private capital e finanza d’impresa;

CrowdfundingBuzz.it primo magazine interamente dedicato al Crowdinvesting (equity e lending crowdfunding, crowdfunding immobiliare);

Private Data, servizio a pagamento basato su un database che classifica i dettagli di tutte le operazioni di Private Capital in Italia.



Con più di 150 mila utenti unici e più di 300 mila pagine viste al mese, le testate di Edibeez sono il punto di riferimento per la finanza privata in Italia. La mole di informazioni quotidianamente elaborata ha spinto la società, dal 2019, a creare Private Data, un database che è diventato una fonte preziosa per i professionisti del settore come fondi e banche di investimento, family office, studi professionali.

Stefania Peveraro

Stefania Peveraro, direttore di BeBeez e founder e presidente di EdiBeez srl, dichiara: “EdiBeez è certo ancora una piccola casa editrice, ma è l’unico editore italiano con un focus distintivo sui temi di private markets e leader riconosciuto sul mercato dell’informazione online nei settori private equity, venture capital, crowdinvesting, private debt, distressed assets e private real estate. Ed è leader indiscusso di questo mercato, molto verticale e specialistico e ha tutte le potenzialità per fare un salto dimensionale importante. L’obiettivo è ora dotare la società di nuove risorse per rafforzarsi ulteriormente in Italia e soprattutto per crescere all’estero, acquisendo sempre più lettori e utenti internazionali”.

Alla campagna, partita in via privata la scorsa settimana, hanno già aderito alcuni nomi noti del mondo della finanza, tra i quali Giuseppe Vegas, già presidente Consob, oggi docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e attivo investitore in startup e scaleup; Riv Capital, società d’investimento fondata dall’ex Lehman Brothers Roberto Rivera; Norman Pepe, fondatore dello studio legale iLS (London); Domenico Di Luccia, fondatore di Di Luccia & Partners Executive Search; ACDN srl, veicolo d’investimento di Alessandro Della Nina, vice president di Oaktree Capital Management a Londra, e Arturo Casale, imprenditore della ristorazione milanese.

Fabio Allegreni

“Oggi per me in particolare è una data storica: EdiBeez, la società che pubblica Crowdfunding Buzz, apre il suo primo round di equity crowdfunding su CrowdFundMe” dichiara Fabio Allegreni. “Ho pubblicato Crowdfunding Buzz nel Gennaio del 2015, quando l’equity crowdfunding in Italia muoveva i suoi primi passi. In pochi mesi, è diventato un punto di riferimento per piattaforme, startup e investitori tanto che, solo l’anno dopo, nel 2016, con Stefania Peveraro, che già da tre anni pubblicava BeBeez.it, abbiamo fondato la nostra società, Edibeez, conferendo i due rispettivi siti. Ora, Edibeez è leader riconosciuto sul mercato dell’informazione online nei settori private equity, venture capital, crowdinvesting, private debt, distressed assets e private real estate. Un mercato molto verticale e specialistico in cui Edibeez ha tutte le potenzialità per fare un salto dimensionale importante”.

