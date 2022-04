AssoFintech. La rivoluzione Fintech tra normativa e mercato

AssoFintech – Italian Association of Fintech & Insurtech

Quarto appuntamento con il format powered by UTOPIAStudios, frutto della collaborazione tra Fondazione Italia Digitale e UTOPIA.

La rivoluzione Fintech: tra normativa e mercato è il tema al centro del nuovo appuntamento con Connessioni – Pop Digital Talk, format frutto della collaborazione tra Fondazione Italia Digitale e Utopia – Policy, Advocacy & Communication.

L’incontro è in programma il 21 aprile alle ore 16:00 live su Facebook e LinkedIn di Fondazione Italia Digitale.



Intervengono:

Maurizio Bernardo – AssoFintech

Margherita Carpinteri Amaldi – Investi.re

Alfonso Catone, MBA – MANGOPAY.com

Roberta D’Apice – Assogestioni

Davide Zanichelli – Camera dei Deputati

Modera: Davide D’Arcangelo – Responsabile Sviluppo Fondazione Italia Digitale



Live sulle pagine Facebook e LinkedIn di UTOPIA e Fondazione Italia Digitale.

Associazione Italiana Fintech e Insurtech

L’​ Associazione Italiana Fintech e Insurtech ha lo scopo di rappresentare l’attività delle società Fintech ed Insurtech in Italia. Il fine, in particolare, è di analizzare le criticità del settore, dialogare con le Istituzioni sull’elaborazione normativa, promuovere la conoscenza, anche attraverso momenti comuni di divulgazione, e la crescita qualitativa del settore imprenditoriale, elaborare ed applicare un proprio codice etico professionale. Le imprese associate sono impegnate, esemplificativamente e non tassativamente nei seguenti settori imprenditoriali: – Gestione finanziaria personale e del Risparmio (Robot advisor, Wealth Management, Algorithmic Trading, depositi); – Equity Crowdfunding; – Lending Crowdfunding (Social Lending); – Invoice Trading; – Strumenti di pagamento; – Blockchain e monete digitali; – Antiriciclaggio, risk management e compliance; – Insurtech.

UTOPIA

UTOPIA è una società di consulenza indipendente, leader nell’attività integrata di Public Affairs, Media Relations, Digital Strategy e Legal Affairs. Un team di circa 60 professionisti con rilevanti esperienze nel settore delle istituzioni e della politica, del diritto e dell’economia, della comunicazione e del giornalismo. Quattro Business Unit che non solo offrono una vasta serie di servizi professionali nei diversi settori di competenza, ma lavorano in modo sinergico e integrato, miscelando strategicamente competenze professionali differenti, tutte tese al raggiungimento degli obiettivi dei propri clienti.