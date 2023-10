Allena la tua Money Mind con Warren Buffet

— di Cristina Melchiorri —

Negli attuali mercati finanziari così instabili e incerti Warren Buffett resta uno degli investitori più famosi e di successo del mondo. Le sue decisioni finanziarie sono state studiate in molte università e Business School, per catturare il distillato della sua filosofia di investimento: principi chiari di lungo termine, investimento in aziende solide e gestione attiva.

Sono i cardini di quella che Buffet chiama la “Money Mind”, focus sul denaro:

Investimenti a lungo termine: Buffett mantiene le sue partecipazioni finanziarie in aziende per molti anni, consentendo loro di crescere e prosperare nel tempo. Lo per i propri investitori e per se stesso: la sua società Berkshire Hathaway ha posseduto azioni di Coca-Cola per decenni. Investimenti in società di alta qualità: perché mantengono nel tempo forti vantaggi competitivi. Ha investito fin dall’inizio su Apple, ora una delle società più grandi al mondo, con un solido un modello di business. Gestione attiva degli investimenti: Buffet ha sempre monitorato da vicino le aziende di cui è stato investitore, lavorando a stretto contatto con il management. Avversione al debito: Buffett evita sempre di ricorrere al debito. La sua filosofia è quella di evitare investimenti che richiedano finanziamenti troppo rischiosi. Questa cautela ha contribuito a mantenere la stabilità finanziaria della sua società. Acquisto di aziende intere: Buffett ha acquisito diverse aziende nel corso degli anni, inclusi marchi noti come Dairy Queen e Geico. Queste azioni riflettono la sua filosofia e strategia di fiducia nelle aziende di qualità a lungo termine. Investimento in settori tradizionali: Buffett spesso evita le aziende tecnologiche ad alta crescita e si concentra su settori più tradizionali come l’industria, l’energia e il settore alimentare. Questa strategia si basa sulla sua preferenza per aziende stabili e “facili“ da valutare. **Predilezione per l’oro di investimento**: ha dichiarato in molte circostanze la sua preferenza per l’oro di investimento come riserva di valore. La sua società ha investito in diverse aziende minerarie d’oro.

Le sue caratteristiche di investitore tradizionale sono anche riflesse nel suo commento sulle cripto valute: “Sono veleno per topi al quadrato!”

Ad oggi il patrimonio di Warren Buffett ammonta a oltre 800 miliardi di dollari.

Può essere utile considerare con attenzione la sua strategia di investimento, anche se ci sentiamo molto più smart e desideriamo rischiare per guadagnare di più.

La frase su cui riflettere:

“ I bravi manager fanno le cose nel modo giusto. I bravi leader fanno le cose giuste.“

Warren G Bennis, esperto di leadership.