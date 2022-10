Alfio Bardolla Training Group torna in Spagna con oltre 50.000 studenti

Il più grande evento di formazione finanziaria in Europa torna in Spagna

L’incontro dello scorso anno ha riunito più di 50.000 studenti interessati a come raggiungere la libertà finanziaria si è svolto il 30 settembre, 1 e 2 ottobre.

La scuola internazionale di formazione finanziaria

La scuola internazionale di formazione finanziaria Alfio Bardolla Training Group (alfiobardolla.es), società quotata alla Borsa di Milano, ancora una volta si è superata realizzando il più grande evento in Europa specializzato nella formazione finanziaria.

Wake up Call sono 3 giornate di formazione intensiva in cui l’accademia internazionale riunisce i maggiori esperti internazionali di educazione finanziaria. Più di 55.000 studenti sono già passati attraverso i suoi corsi e hanno già migliorato le loro strategie finanziarie personali.

Quest’anno, con un occhio di riguardo alla difficile situazione economica globale, Alfio Bardolla ha deciso di scommettere su un evento esclusivo rivolto al pubblico spagnolo e focalizzato sull’aiutare a gestire le finanze e le strategie personali per superare il delicato momento che l’economia sta vivendo su scala globale.

La situazione finanziaria personale in piena inflazione

L’evento di quest’anno è stato incentrato sulla revisione e il miglioramento della situazione finanziaria personale in piena inflazione, insegnado ad analizzare la propria situazione finanziaria e a studiare il miglior investimento possibile data la situazione eccezionale dell’economia.

Alfio Bardolla, esperto economista e fondatore dell’accademia internazionale spiega: “Per la nostra azienda è una sfida continuare con il lavoro di formazione che svolgiamo a livello internazionale. Tuttavia, comprendiamo che proprio in questo contesto in cui l’economia soffre più che mai negli ultimi anni, gli spagnoli hanno bisogno di una formazione finanziaria di qualità per poter affrontare un’inflazione superiore al 10% e una situazione economica così grave. Sapere come migliorare le proprie finanze e come si può anche investire per ottenere nuove fonti di reddito”.

Il Wake up Call

Il Wake up Call è diventato il più importante evento annuale di formazione finanziaria in Europa. Uno spazio che riunisce ogni anno più di 55.000 studenti interessati a migliorare la propria situazione economica personale.

L’evento è stato attentamente progettato con l’obiettivo che i partecipanti capiscano come funzionano i sistemi per generare reddito, arrivare ad avere delle entrate automatiche e applicare ciò che hanno imparato nella loro vita reale con il massimo impatto, attraverso strategie facili da implementare.

In totale 3 giorni di allenamento ininterrotto suddivisi in 4 blocchi:

Psicologia del denaro : Questa è la prima fase per gettare le basi per la crescita e gli obiettivi finanziari.

: Questa è la prima fase per gettare le basi per la crescita e gli obiettivi finanziari. Immobiliare : Come iniziare a investire nel settore immobiliare con diverse strategie come: aste, affitti, mercato aperto, affitti e imparare a riconoscere le opportunità e sviluppare strategie finanziarie.

: Come iniziare a investire nel settore immobiliare con diverse strategie come: aste, affitti, mercato aperto, affitti e imparare a riconoscere le opportunità e sviluppare strategie finanziarie. Trading : Come entrare nel mondo del forex, delle opzioni, delle materie prime e delle criptovalute con strategie che si adattano a qualsiasi disponibilità di tempo e traiettoria che il mercato possa avere

: Come entrare nel mondo del forex, delle opzioni, delle materie prime e delle criptovalute con strategie che si adattano a qualsiasi disponibilità di tempo e traiettoria che il mercato possa avere Business: blocco formativo dedicato ai liberi professionisti e agli imprenditori che non sono in grado di sfruttarlo per mancanza di conoscenze finanziarie. Imparerai le basi per creare un’azienda che lavora per te.

Come ogni anno, Alfio Bardolla ha presentato un cast di relatori di altissimo livello per l’evento più importante dell’anno.

Oltre ad Alfio tre grandi personalità del mondo della finanza riconosciute da tutti, esperte negli investimenti e nell’ottimizzazione dell’economia personale quali:

I relatori

Robert Kiyosaki, uno degli imprenditori più famosi al mondo, scrittore di libri best-seller sulla crescita personale e oratore motivazionale.

Robert Allen, autore best-seller del NYT, padre della formazione personale e uno dei più influenti consulenti di investimento immobiliare di tutti i tempi.

Emilio Durò imprenditore, insegnante e motivatore per la conoscenza di sé e lo sviluppo personale.

Il programma del corso contiene una parte sulla psicologia del denaro e una parte sulle tecniche che funzionano e che possono essere replicate in Spagna e all’estero per ottenere entrate automatiche.

Alfio Bardolla

Alfio Bardolla è fondatore e master trainer della Alfio Bardolla Training Group S.p.A. (ABTG), società leader in Europa nella formazione finanziaria personale, ha formato oltre 50.000 persone attraverso programmi audio, video, corsi dal vivo e coaching personalizzate. La società conta oltre 100 collaboratori ed è presente in Italia, Spagna e Russia. Bardolla ha pubblicato 8 libri, tra cui “I soldi fanno la felicità”, distribuito anche in lingua inglese e spagnola, e “First Class”, il più venduto su Amazon e 4° nella classifica libri di Repubblica e del Corriere della Sera. Ad oggi le sue opere sono state vendute in oltre 350.000 copie.