Al varo l’assegno unico per la famiglia

“Sono molti i genitori che non sanno nemmeno di avere diritto ad aiuti e sovvenzioni, perché mal pubblicizzati e di difficile accesso. Soprattutto ora che la manovra economica sta per approdare alla Camera, dopo essere passata al vaglio della Commissione Bilancio – spiega Carolina Casolo, fondatrice di Sportello Mamme, servizio integralmente online che, attraverso il suo team di consulenti e il software proprietario, permette di analizzare il proprio nucleo familiare, individuare bonus e premialità a cui si può accedere e gestirne la richiesta in modo pratico e sicuro, semplificando la vita delle mamme”

L’Assegno unico

L’Assegno unico per la famiglia è la grande novità del 2021. Il varo dell’assegno unico per la famiglia, andrà a sostituire altri sgravi fiscali. È un contributo assegnato a famiglie con uno o più figli a carico che verrà erogato fino al compimento del ventunesimo anno di età. Per le famiglie con più di due figli e con disabili è prevista una maggiorazione. Si prevede una quota di fissa che va dai 200 ai 250 euro nel 2021, più una variabile determinata dall’ISEE. Con l’entrata in vigore di questo contributo per i figli, altri decadranno, ma non subito.Il governo ha così deciso di mantenere e confermare, per il periodo che va da gennaio 2021 a luglio 2021, alcuni bonus, proprio per non lasciare le famiglie prive di aiuti.

E’ bene allora fare chiarezza su quali saranno i bonus confermati nel 2021.

Il 2021 vede prorogati il Bonus Bebè 2021 (o assegno di natalità), il Bonus asilo nido 2021, il Bonus mamme domani o Premio alla nascita, in vigore quest’ultimo fino all’entrata del nuovo assegno unico.

Bonus asilo nido 2021

Istituito nel 2016, prevedeva inizialmente 1.000 euro per ciascun bambino iscritto appunto all’asilo nido. E’ stato poi innalzato con un importo fino a 3.000 euro per ogni bambino. L’importo, comunque, varia al variare dell’ISEE della famiglia stessa

3.000 euro per i redditi ISEE fino a 25.000 euro

2.500 euro quelli fino a 40mila euro

1.500 euro con redditi oltre i 40.000 euro.

Dovrebbe essere fruibile fino al 30 giugno 2021 secondo i piani del governo, che intendono sostituirlo dal 1° luglio con l’assegno unico.

Il bonus asilo nido, viene esteso al bonus asilo nido bambini malati gravi che hanno una malattia e ricevono cure a domicilio.

Bonus bebè 2021 ( o assegno di natalità)

“Si tratta di uno dei bonus meno richiesti” dice Carolina Casolo di Sportello Mamme. Confermati i requisiti fissati dalla Legge di Bilancio 2020. Un assegno corrisposto mensilmente alle famiglie che hanno messo al mondo o adottato un bambino. Il beneficio viene loro corrisposto fino al primo anno di vita del bimbo, mentre in caso di secondo figlio gli importi del bonus aumentano del 20%.Oltre ad essere stato prorogato, sarà richiedibile anche contemporaneamente all’assegno unico 2021, le due misure andranno pertanto in parallelo.

Bonus Mamma domani 2021( o Premio Nascita)

Un incentivo una tantum da 800 euro per le future mamme corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino all’arrivo dell’assegno unico per i figli che arriverà dal 1 luglio 2021. Il bonus mamme domani 2021 sarà dunque richiedibile fino al 30 giugno 2021 e poi, dal 1° luglio sostituito dal nuovo assegno.

Bonus vacanze 2021

Prorogato anche questo bonus, ovvero la possibilità di ottenere uno sconto per trascorrere le vacanze in Italia presso una delle strutture aderenti sulla base della lista di Confesercenti. L’assegno varierà sulla base del numero di componenti del nucleo familiare partendo da un minimo di 150 euro e fino a un massimo di 500 euro.

Congedo parentale obbligatorio per i papà 2021

Viene prorogato per tutto il 2021 e sale infatti da 7 a 10 giorni. Chi diventa papà, adotta oppure ottiene in affidamento un bambino o una bambina nel 2021, ha diritto complessivamente a 10 giorni di astensione dal lavoro interamente retribuiti.

Detrazioni figli disabili 2021

Si tratta di una detrazione fino a 1.350,00 euro (per ciascun figlio) e fino a 1.550,00 euro (per ciascun figlio) in presenza di più figli.

La detrazione rimarrà fino all’entrata in vigore dell’assegno unico. Con il nuovo assegno per le figlie e figli con disabilità non ci saranno limiti di età e l’importo avrà una “maggiorazione tra il 30% ed il 50% e sarà esteso per tutta l’arco della loro vita”, sarà dunque per sempre.

Congedo di maternità 2021

Con il congedo di maternità,ossia, il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro che spetta alle donne lavoratrici durante la gravidanza e il puerperio, consente alle donne, se in buona salute, di lavorare fino al nono mese di gravidanza.

Congedo parentale

Anch’esso confermato

Bonus terzo figlio Inps 2020 2021

Fa parte di una serie di agevolazioni previste dallo Stato a sostegno del reddito delle famiglie numerose. E’ un aiuto economico per le famiglie numerose e prevede che sia richiesto e concesso dal Comune in cui la famiglia risiede e venga pagato dall’INPS.

Per il 2021 si parla anche di un progetto Fondo a sostegno delle Imprese Femminili. La legge di Bilancio 2021 introdurrà questo fondo per un segmento fortemente colpito dalla crisi Covid-19. La mission e’ quella di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori di imprenditorialità e lavoro tra le donne e massimizzare il loro contributo, quantitativo e qualitativo, allo sviluppo economico e sociale del Paese.

“Il tema conciliazione lavoro e famiglia molto sentito specie negli ultimi anni deve diventare un obiettivo fondamentale del welfare statale e non rimandare alle aziende, come stiamo vedendo in questo ultimo periodo”- spiega Carolina Casolo.

Durante l’attività degli ultimi due anni, gestendo oltre 500 posizioni di clienti e avendo erogato oltre 5.000 consulenze gratuite attraverso, Sportello Mamme è di fatto diventato anche un osservatorio sulle problematiche che soprattutto le donne lavoratrici (dipendenti o autonome) affrontano nell’avere accesso ad ammortizzatori, indennità e premialità che spettano loro. Basti pensare che sono 458 mila (fonte Istat 2017) i neo genitori a non essere a conoscenza di tutti i bonus e premialità, indennità e ammortizzatori a cui hanno diritto.

Come si sa il dialogo con la Pubblica Amministrazione è estremamente complicato e per questo è nata l’idea di fornire gratuitamente informazione su questi temi attraverso blog e canali social e di mettere a disposizione a pagamento a prezzo competitivi – rispetto alle alternative sul mercato – consulenti specializzati e strumenti smart per gestire la richiesta di questi sostegni al reddito. I grandi tratti distintivi del servizio di Sportello Mamme sono: l’attività di analisi consulenziale, che quasi nessun altro competitor offre, per individuare tutti i bonus a cui l’intero nucleo familiare può accedere e la gestione della pratica fino al successo qualsiasi cosa essa implichi (nuove presentazioni, solleciti, disincagli etc).

Purtroppo non si racconta mai quello che già esiste: di contributi, bonus, indennità ce ne sono, ce ne sono per i dipendenti, per i lavoratori autonomi, per casalinghe casalinghi e anche per i disoccupati. Gli enti erogatori sono molteplici, sia di carattere statale che comunale, anche di natura privata. Il problema principale è ci tengo a ribadirlo la poca comunicazione che c’è. Per questo abbiamo fatto dell’informazione corretta e puntuale un aspetto fondamentale della nostra azienda e del rapporto con i nostri clienti.

A parte le tematiche legate alla maternità e al welfare familiare, per le quali veniamo spesso contattati non solo da privati ma anche da aziende interessate a far loro il nostro know-how all’interno di un piano di welfare aziendale, al fine di organizzare e rivedere il work life balance, oggi che il covid 19 indebolisce sfavorisce sempre più il ruolo della donna lavoratrice, Sportello Mamme attivo 24 ore su 24 in formato digitale, è il primo interlocutore a cui si rivolgono mamme e papà per avere informazioni precise, sia attraverso il nostro servizio di assistenza (email e pagina facebook) sia attraverso il nostro servizio di consulenza gratuita automatizzato che fornisce consulenza in tempo reale su quali bonus il nucleo familiare può ottenere.

Diverse situazioni, identico risultato: essere costrette a scegliere tra famiglia e lavoro, soprattutto ora in presenza Covid-19.I nuovi dati pubblicati dall’Ispettorato del Lavoro parlano di quanto sia difficile in Italia lavorare ed essere madre. Oltre 37mila neo mamme hanno dato le dimissioni volontarie nell’anno 2019, un numero esorbitante dal momento che rappresenta il 73% delle mamme con occupazione.

Prova ne è che all’interno di Sportello Mamme (fonti Istat 2017) i neo genitori ogni anno a non essere a conoscenza di bonus e premialità, me si concentrano in questi ultimi 6 mesi moltissime domande sulla possibilità di dare le dimissioni. Molte utenti non sono a conoscenza di poter dare le dimissioni entro l’anno di vita del minore, di non dover dare il preavviso e che i giorni di preavviso indennizzabili previsti dal CCNL devono essere loro corrisposti dal datore di lavoro.

Non ne sono a conoscenza!

Carolina Casolo, founder di Sportello Mamme, è una consulente fiscale di 35 anni con una lunga esperienza in campo previdenziale che, di fatto, è cresciuta insieme ai suoi clienti. Molti di loro sono diventati genitori e si sono rivolti a lei per chiedere aiuto nella compilazione delle domande di maternità, allattamento etc. E’ stato così che si è imbattuta nella giungla della disinformazione statale sulla previdenza in tema di maternità e paternità ed ha deciso di studiare tutti i contributi, gli ammortizzatori e le norme per dare poi vita ad uno servizio online che li assistesse con informazioni consulenze che li aiutasse, se specificamente richiesto, nello svolgimento delle pratiche. Sportello Mamme è una startup digitale che eroga servizio di consulenza ed elaborazione pratiche integralmente online offrendo ai propri clienti un’esperienza e una sicurezza nel successo dell’evasione della pratica che non ha pari.

