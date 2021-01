50° ANNIVERSARIO AIAF 25 Gennaio 2021

ore 11.30 – 12.45 CET

EVENTO IN STREAMING

Qui il linkper iscriversi https://www.aiaf.it/informazioni-evento/50-anniversario-aiaf-1/form

Qui il collegamento all’evento https://t4s.tv/aiaf/



Keynote Speaker

Fabio Panetta

Membro Comitato Esecutivo BCE

«Finanza sostenibile: trasformare la finanza per finanziare la trasformazione»

Con i saluti di:

Roberto Gualtieri, Ministro dell’Economia e delle Finanze (tbc)

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano

Andrea Sironi, Presidente Borsa Italiana

Jesús López Zaballos, Presidente EFFAS European Federation of Financial Analysts Societies

Yasuhiro Maehara, Presidente ACIIA Association of Certified International Investment Analysts Conclude

Davide Grignani, Presidente AIAF Modera

Andrea Cabrini, Direttore Class CNBC

Aiaf

Mission di Aiaf è definire gli standard metodologici e qualitativi dell’analisi finanziaria e controllarne la corretta applicazione.

Obiettivi sono promuovere e diffondere lo studio, la cultura e l’educazione per l’analisi finanziaria e valorizzare, sviluppare e tutelare l’esercizio da parte dei propri soci delle attività nei seguenti settori professionali:

• Analisi Finanziaria

• Asset Management

• Financial Planning

• Investment Banking/Corporate Finance

• Financial Risk Management

• Ogni altra professione nella quale l’analisi finanziaria abbia un ruolo rilevante

L’Osservatorio ESG a cura di Andrea Gasperini, Head of Sustainability AIAF e Sonia Artuso, Financial Analyst CESGA, CIIA, CEFA si occipa della presentazione di news rilevanti sui temi della Sostenibilità, ESG, climate change, informazioni non financial e Dichiarazione di carattere non finanziario (DNF ex D.Lgs. 254/2016).

PLEF

In collaborazione di AIAF (Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari) anche PLEF (Fondazione Planet Life Economy Foundation) promuove la partecipazione all’evento. PLEF ha sempre affrontato temi molto attuali e di grande significato nella integrazione ormai ben avviata fra tematiche ambientali e mondo della finanza.