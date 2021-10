CONTRACT MANAGER. CULTURA E MANAGEMENT: LA BATTAGLIA DI TEUTOBURGO

Perché un direttore commerciale dovrebbe conoscere le ragioni della sconfitta romana a Teutoburgo nel 9 d.c.?

Di Paolo Brambilla

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

La formazione dei manager della nostra azienda: qui l’innovativa prospettiva offerta da Contract Manager

Ci interroghiamo continuamente sulle skill, hard e soft, da richiedere ai manager della nostra azienda, oppure in fase di assunzione.

Notiamo come il background scolastico sia solo propedeutico ad affrontare situazioni estremamente dinamiche, molto mutevoli e che richiedono una capacità di adattamento continua.

Se abbiamo già definito delle strategie nella nostra azienda, come possiamo continuare a comunicarle a tutti i livelli dell’organizzazione con esempi che possano restare impressi in modo durevole nel tempo?

Michele Vitiello ha pubblicato pochi giorni fa la risposta a queste domande, con la suggestiva case history di una battaglia di duemila anni fa. (immagine di copertina di Mirko Tatano)

Contract Manager

Michele Vitiello è Senior Manager di Contract Manager s.r.l. fondata a Milano nel 1989 per dare una risposta nuova e originale ai problemi manageriali delle aziende attraverso manager di grande esperienza e operatività. L’idea di gestire aziende a tempo venne ad Angelo Vergani nel 1987. Allora Vergani era Direttore Generale di CAST (Centro Analisi Strategiche s.r.l. di Milano), una società di consulenza di direzione creata da alcuni professori dell’Università Bocconi.

“Vediamo come la domanda espressa nel titolo possa rispondere ai quesiti sopra riportati” esordisce Michele Vitiello

Cultura e Management: Cos’è la Battaglia di Teutoburgo?

Prima di tutto bisogna acquisire un minimo di nozioni per contestualizzare la domanda.

A nessun manager viene richiesto di diventare uno storico, ma è bene capire che cosa ci può “insegnare” la conoscenza di alcuni fatti e soprattutto di alcune dinamiche che si ripropongono in contesti diversi.

Per questo motivo vi suggeriamo di leggere l’intero articolo a questo link

Conclusioni

Le considerazioni esplicitate nell’articolo partono dall’analisi di un fatto storico, per giungere a concetti che anche oggi si possono applicare ad una trattativa commerciale. Non solo: il ragionamento si può estendere ad altre opportunità/necessità aziendali: un’acquisizione, una ristrutturazione aziendale, una digitalizzazione interna, una internazionalizzazione delle attività.

“Non si può essere esperti di tutto” conclude Angelo Vergani, Presidente CONTRACT MANAGER s.r.l. – TMG group “Soprattutto in queste situazioni di discontinuità la presenza qualificata di una struttura di Temporary Management con giocatori qualificati, tutor di progetto, totale focalizzazione sulle attività prescelte e visione del futuro, è un elemento di indubbio vantaggio nella realizzazione dei piani previsti. Aver già realizzato in altri contesti gli stessi processi di cui abbiamo bisogno nella nostra azienda è un insieme di flessibilità, business intelligence e team working che può essere decisivo nella realizzazione e nelle tempistiche di un progetto”.