Ultima settimana del Festival MUSICA SULL’ACQUA: i giovani talenti di MACH Orchestra, 18 musicisti provenienti da tutto il mondo

FESTIVAL MUSICA SULL’ACQUA Lago di Como, fino al 30 luglio 2023

Le giovani promesse di MACH Orchestra sono i protagonisti dell’ultima settimana del Festival, tra sorprese cameristiche e avvincenti programmi sinfonici. Come intermezzo, un risveglio in riva al lago con il live electronics del clarinettista Anton Dressler. Concludono la XIX edizione i concerti gratuiti diretti da Diego Matheuz a Lecco e Como

Anche quest’anno la musica torna a risuonare sulle rive del Lago di Como: fino al 30 luglio si svolge la XIX edizione del Festival Musica sull’Acqua. Grandi musicisti internazionali danno vita a concerti intessuti sul tema della “Visione”, che animano luoghi tra i più antichi e suggestivi, dove arte, storia e bellezze naturali riverberano la potenza della musica e rendono unica questa manifestazione.

La terza e ultima settimana del Festival vedrà al centro i giovani talenti di MACH Orchestra, 18 musicisti provenienti da tutto il mondo, affiancati da prime parti di orchestre internazionali.

MACH è un intenso percorso formativo, durante il quale i musicisti avranno la possibilità di conoscersi umanamente e artisticamente, formando liberamente gruppi da camera e decidendo insieme i brani da studiare e proporre in concerto. Nascono così i due appuntamenti di “MACH Suite”: martedì 25 luglio alle 21:30 nella Chiesa di San Giorgio di Colico e giovedì 27 luglio alle 21:30 nella Chiesa di San Bernardino a Villatico. Da soli, in duo, trio o quartetto, coinvolgeranno il pubblico in due programmi… a sorpresa!

Sabato 29 luglio alle 6:30 sulla Spiaggia Selvaggia dell’Oasi Naturalistica del Pian di Spagna, il pubblico del Festival potrà iniziare la giornata “A colazione con…” il clarinettista Anton Dressler. Il fortunato format propone un concerto mattutino sulle quiete rive del lago, per un risveglio in musica, con le suggestive sonorità del live electronics proposto da questo vero fuoriclasse.

Il “Concerto di chiusura” della XIX edizione coronerà il percorso di crescita e condivisione che ha impegnato ragazze e ragazzi di MACH per un’intera settimana. MACH Orchestra, diretta da Diego Matheuz, eseguirà la Serenata in mi maggiore Op. 22 per archi di Dvorák e il Divertimento per archi SZ 113 di Bartók. Due pagine molto diverse, ma accomunate dall’interesse dei due autori per le tradizioni musicali dei loro popoli e dal travolgente fascino delle melodie popolari raccolte e intessute in questi due capolavori. Sarà una vera festa in musica, che il Festival ha deciso di proporre in due serate gratuite nei due principali capoluoghi del lago: sabato 29 luglio a Lecco, nella Basilica di San Nicolò, e domenica 30 luglio a Como, nella Basilica di San Fedele, sempre con inizio alle 21.

“A condurci attraverso questi territori fisici e spirituali, irrorati di tradizione e cultura, saranno musicisti e artisti capaci di condividere l’esperienza e le emozioni vissute nel loro ricchissimo cammino musicale, unitamente al grande desiderio di scambio con le generazioni più giovani. Assisteremo così a nuovi incontri che per la prima volta accadono nelle nostre Chiese ed Abbazie medioevali, in quelle Ville che si affacciano sulle dense acque del Lago di Como, nella natura delle montagne e delle rive che circondano questo specchio d’acqua che da sempre ispira artisti di tutti i generi ed età” dichiara Francesco Senese, Direttore Artistico del Festival.

Il Festival gode del patrocinio di Regione Lombardia, dei comuni di Colico, Como, Gravedona ed Uniti, Lecco e della ProLoco di Colico. Main partner The Hilti Foundation. Beneficia del contributo del Ministero della Cultura, di Fondazione Cariplo, di Confindustria Lecco e Sondrio e della Società Operaia di Colico. È sostenuto da realtà locali d’eccellenza quali Ring Mill SpA, Rubiera Special Steel, ITC Costruzioni e ATV SpA. Media Partner Il Giorno, Radio Lombardia, RAI Cultura, RAI 5 e RAI Radio 3. Si ringrazia per il supporto logistico la Fondazione Lydia Silvestri.

Martedì 25 luglio ore 21:30 – Colico, Chiesa di S. Giorgio

Giovedì 27 luglio ore 21:30 – Villatico, Chiesa di S. Bernardino

MACH Suite I e II

Repertorio a sorpresa per strumento solo e da camera

Solisti di MACH Orchestra

Sabato 29 luglio ore 6:30

Colico – Spiaggia Selvaggia

“A colazione con…”

Anton Dressler – clarinetto live electronics

Risvegliare i sensi e le emozioni accompagnando il sole nella sua risalita. Un viaggio affascinante dalle insolite sonorità, tra composizione e improvvisazione.

Sabato 29 luglio ore 21 – Lecco, Basilica di S. Nicolò

Domenica 30 luglio ore 21 – Como, Basilica di S. Fedele

Concerti di Chiusura

A. Dvorák Serenata in mi maggiore Op. 22 per archi

B. Bartók Divertimento per archi SZ 113

MACH Orchestra

Diego Matheuz – direttore

https://www.festivalmusicasullacqua.org/