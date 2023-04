Töchter der Kunst, Le figlie dell’arte, in scena a No’hma

Mercoledì 15 e giovedì 16 marzo Premio Internazionale “Il Teatro Nudo”

di Teresa Pomodoro XIV edizione

Bravo girl – I tempi cambiano – Töchter der Kunst – AUSTRIA

Töchter der Kunst, Le figlie dell’arte, sono un collettivo di artiste femministe di Vienna. Sono convinte che il teatro debba “fare male” e non hanno timore, nei loro progetti, di sfidare gli stereotipi e le convenzioni. È quello che fanno in Bravo Girl, lo spettacolo in scena a No’hma mercoledì 15 e giovedì 16 marzo all’interno della XIV rassegna del Premio Internazionale “Il Teatro Nudo” di Teresa Pomodoro.

Bravo Girl

Come si comportano le ragazze di oggi? Come si dovrebbero comportare, secondo le convenzioni di genere? Che desideri hanno, come vedono se stesse al di là delle norme sociali e delle aspettative? Bravo Girl affronta in maniera acuta e spiritosa questioni delicate come il sessismo e le disuguaglianze di genere, in un collage effervescente e ironico che mescola teatro, danza, scienza e nuovi media.

La compagnia Töchter der Kunst è stata fondata nel 2008 come centro per l’arte senza scopo di lucro con il fine della sperimentazione teatrale e artistica.Ha collaborato con importanti teatri di Vienna come il Dscungel Wien e il Theater Drachengasse e con il Viertelfestival. I progetti della compagnia affrontanola questione di genere con uno sguardo disincantato e ironico, lo stesso che si ritrova in Motherhood, il brillante e divertente musical ungherese dedicato alla maternità in scena a marzo a No’hma per il sesto appuntamento del Premio Internazionale.

LA RASSEGNA

Ogni anno, il Premio Internazionale dedicato a Teresa Pomodoro, fondatrice di No’hma, ospita a Milano quattordici compagnie dal mondo, i cui spettacoli vengono valutati dalla Giuria degli Spettatori e dalla Giuria degli Esperti. Nel corso delle sue quattordici edizioni, il Premio Internazionale è progressivamente cresciuto in termini di risonanza, raggiungendo numeri sempre più considerevoli: dal 2009 ad oggi si contano oltre 60 Paesi partecipanti e 141 spettacoli per un totale di 79.000 spettatori, che grazie allo streaming e all’Onlife sono sparsi in tutto il mondo.

Spettacoli mercoledì 15 e giovedì 16 marzo, ore 21.

L’ingresso sarà come sempre gratuito e lo spettacolo sarà trasmesso in diretta streaming.

La prenotazione è obbligatoria ed effettuabile tramite il sito Eventbrite, oppure mandando una mail a [email protected] o chiamando il numero 02/45.48.50.85.

I tempi cambiano

regista: Nico Wind

co-regista: Helena May Heber

con:

Blanka Daneluk

Luisa Mazeh

Miel Wanka

Tamalynne Grant

Victoria Lozar

allestimento scene e video: Tanja Peinsipp

foto: Robin Daneluk

con il sostegno di ACT OUT

un progetto di IG Freie Theaterarbeit,

realizzato con il finanziamento di BMEIA