Teatro No’hma. “Let Us Recount Our Dreams” con Dino Betti van der Noot

Mercoledì 15 e giovedì 16 novembre – ore 21 con Dino Betti van der Noot la sua musica e i suoi solisti

Armonie e Suoni Stagione 2023/2024 – In Viaggio L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.

Sul palcoscenico del Teatro No’hma torna la grande musica della rassegna Armonie e Suoni, una delle più amate e seguite dal pubblico di via Orcagna, da sempre capace di intercettare i migliori musicisti e i talenti più promettenti della scena nazionale e internazionale.

Ad inaugurare gli appuntamenti in calendario per la stagione 2023/2024, intitolata In Viaggio, è il maestro italo –olandese Dino Betti van der Noot, compositore, bandleader, arrangiatore, da anni presente presso lo Spazio Teatro No’hma diretto da Livia Pomodoro.

Nelle due serate di mercoledì 15 e giovedì 16 novembre Dino Betti van der Noot presenterà i brani del suo nuovo disco – il sedicesimo della sua carriera – intitolato Let us recount our dreams (Raccontiamoci tutti i nostri sogni). Un titolo che nasce dal suo amore per William Shakespeare, preso in prestito da una frase del giovane ateniese Demetrio, tra i protagonisti di Sogno di una notte di mezza estate.

Anche stavolta il maestro sarà accompagnato dalla sua big band, formata da 22 musicisti, autentici All Stars del jazz ,che sono stati i protagonisti di tutti i suoi album.

Da sempre Dino Betti, definito dal critico Thomas Conrad “un innato narratore e un audace espressionista”, propone percorsi che vanno oltre ogni definizione musicale, rivelandosi sintesi di una molteplicità di linguaggi ed esperienze.

“Dino Betti è un compositore che riesce a trasmettere emozione e commozione, descrivendo il mondo in cui viviamo con sguardo attento e spirito poetico”. – spiega Livia Pomodoro. “Allo Spazio Teatro No’hma la musica ha da sempre un posto d’onore nel nostro palinsesto. Con Armonie e Suoni abbiamo imparato a muoverci tra generi e artisti, accogliendo quanto c’è di insolito e originale e mantenendo sempre il nostro sguardo verso la sperimentazione, elemento che caratterizza la linea artistica del nostro teatro”.

Con Dino Betti van der Nootsaliranno sul palco del Teatro No’hma: Gianpiero LoBello, Alberto Mandarini, Mario Mariotti, Fabio Brignoli, trombe e flicorni; Luca Begonia, Stefano Calcagno, Enrico Allavena, tromboni; Gianfranco Marchesi, trombone basso; Sandro Cerino, flauto, dizi, clarinetto basso e sax contralto; Andrea Ciceri, sax contralto; Giulio Visibelli, flauto contralto e sax tenore; Rudi Manzoli, sax tenore; Gilberto Tarocco, clarinetto e sax baritono; Luca Gusella, vibrafono; Emanuele Parrini, violino; Niccolò Cattaneo, pianoforte; Filippo Rinaldo, tastiere; Vincenzo Zitello, arpa irlandese; Gianluca Alberti, basso elettrico; Stefano Bertoli, batteria; Tiziano Tononi, percussioni; Federico Sanesi, tabla.

Le due date dello spettacolo saranno trasmesse in streaming sui canali del teatro.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per informazioni consultare il sito www.nohma.org o scrivere a nohma@nohma.it.

Armonie e Suoni

Stagione 2023/2024 – In Viaggio

Let Us Recount Our Dreams

Dino Betti van der Noot

La sua musica e i suoi solisti