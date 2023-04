Teatro Comunale di Limbiate. L’Associazione Senza veli sulla lingua festeggia 10 anni il 6 maggio

La Felicità è Senza Veli Sulla Lingua



“Tutti hanno diritto alla felicità, soprattutto chi l’ha ritrovata dopo averla persa”

L’Associazione Senza veli sulla lingua festeggia 10 anni di attività intensa contro la violenza sulle donne e di genere.

Anche quest’anno torna l’evento dedicato alla raccolta fondi dell’Associazione attraverso i vip che sposano la causa e si mettono a disposizione per far ridere e sorridere il pubblico e la comunità.

Una partecipazione che quest’anno raddoppia con artisti di calibro pronti a far divertire, emozionare, cantare, ridere, perché l’arte è rinascita e contribuisce a diffondere felicità.

Emozionata e orgogliosa, la presidente Ebla Ahmed ha deciso di coinvolgere il doppio degli artisti sul palco del Teatro Comunale di Limbiate il 6 maggio a partire dalle ore 21:00

“Sono già passati 10 anni e siamo sempre accanto alle vittime di violenza. Ringrazio il territorio che si è sempre dimostrato sensibile e a sostegno della nostra Associazione, credendo fermamente che con l’impegno, il sacrificio e la tenacia si possono costruire insieme progetti concreti per salvare vite e dare a tutti libertà e un futuro migliore”

Lo spettacolo

Il sipario si aprirà con la simpatia e l’ironia di Rajae Bezzaz direttamente da Striscia la Notizia e la comica Valeria Graci, coppia vincente riconfermata anche quest’anno, insieme all’affascinante attore di fiction Francesco Testi.



Risate assicurate grazie a comici e imitatori famosi della portata di Claudio Lauretta direttamente da Tale e quale Show, l’indimenticabile Enrico Beruschi, Vincenzo Albano da Zelig , e poi “su le mani” grazie a cantanti baciati dal successo dopo Amici: Pier Davide Carone e Moreno. E la musica continua sulle note di JPata.

Spazio anche alle performance di moda con il noto stilista Alfredo Nocera, e all’eleganza del ballerino Tommaso Stanzani che torna a grande richiesta di pubblico.

Non poteva mancare lui, questa volta direttamente da The Voice Senior, il mitico e stimato Don Bruno insieme alla semifinalista dello show Annalisa Beretta.

Ad allietare la serata con la sua simpatia ci sarà anche Raffaello Tonon, noto opinionista tv.

Premiazioni importanti, questa volta a sorpresa, a personaggi illustri che si sono distinti per il loro operato nel sociale.

Intanto è già iniziata la corsa ai biglietti per aggiudicarsi un posto in platea e gustarsi una serata dal successo assicurato.

Per informazioni e prenotazioni:

eventi@senzavelisullalingua.com

oppure al numero 339899075

