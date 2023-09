“Stato di Grazia – il docufilm”. Un’opera che emoziona e fa riflettere, con la regia di Luca Telese

Fonte VanityClass —

Mercoledì 6 settembre all’ 80ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia

IL RACCONTO DELL’INCREDIBILE STORIA DI AMBROGIO CRESPI

“Stato di Grazia – il docufilm” presentato mercoledì 6 settembre è prodotto da Proger Smart Communication (PSC) e Alfio Bardolla Training Group (ABTG) con la regia di Luca Telese: racconta la straordinaria storia di Ambrogio Crespi e della sua famiglia: da regista antimafia a uomo condannato per concorso esterno in associazione mafiosa.

Stato di Grazia

Il buio dei lunghi mesi di carcere interrotto da un atto storico e unico nel suo genere, la Grazia concessa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un cammino che ha saputo trasformare una tragedia in un piccolo miracolo, un capolavoro fatto di forza, amore, di famiglia e amici, di vita, di resilienza, ma anche di paura, di senso di impotenza .

Marco Lombardi, AD di Proger e di PSC

“Il progetto PSC si inserisce in piena coerenza con l’attività di Proger, in quanto una società di comunicazione e una di ingegneria condividono un asset fondamentale: la creatività”- così commenta Marco Lombardi, AD di Proger e di PSC – “Abbiamo costituito Proger Smart Communication con l’obiettivo di riunire le migliori professionalità del settore, tra cui proprio Ambrogio Crespi. Siamo partiti nel 2021 e in meno di 3 anni abbiamo già ottenuto notevoli risultati, riuscendo a portare a Venezia due nostre produzioni: prima “Le 7 Giornate di Bergamo”, docufilm dedicato all’ospedale degli Alpini realizzato per l’emergenza Covid, e ora “Stato di Grazia”, un’opera che emoziona e fa riflettere”. Nella foto: Luca Telese e Marco Lombardi.

Alfio Bardolla, fondatore di Alfio Bardolla Training Group (ABTG)

Alfio Bardolla, (nella foto) fondatore di Alfio Bardolla Training Group (ABTG), società di formazione finanziaria personale, aggiunge: “Questo non è un film di denuncia, ma è un’opera per capire bene cosa è la libertà e racconta la storia di un uomo che ha trasformato una tragedia in un capolavoro: un romanzo di formazione. Questo è uno dei motivi per cui siamo stati da subito entusiasti di partecipare alla produzione del film, dato il nostro impegno a sostenere la libertà individuale e al dare voce alle storie di rinascita”.

Luca Telese

I produttori hanno affidato a Luca Telese la regia del film, con la certezza di ottenere un racconto rigoroso, che si dipana attraverso le parole e gli sguardi di Ambrogio Crespi, della sua famiglia e dei suoi amici, ma anche di figure simbolo della lotta alle mafie, come Sergio De Caprio, il “Capitano Ultimo” che arrestò Totò Riina, e Benedetto Zoccola, testimone di giustizia.

Accanto a loro anche figure istituzionali quali Edi Rama, Primo Ministro dell’Albania, Sergio D’Elia, Segretario di Nessuno Tocchi Caino, Francesco Storace e Sandro Gozi; giornalisti come Gian Marco Chiocci, direttore del TG1, e Peter Gomez, direttore de Il Fatto Quotidiano; giudici, avvocati e i direttori delle carceri di San Vittore e Opera. Con la partecipazione straordinaria di Lorenzo Flaherty nel ruolo del Pubblico Ministero.

Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano

Il Premier Albanese Edi Roma insieme al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, a Marco Lombardi e Alfio Bardolla, accompagneranno Luca Telese e Ambrogio Crespi e a loro si aggiungerà un testimonial storico, il Generale Mario Mori.

Media Partner sarà Giornale Radio di Domenico Zambarelli.

Un parterre che dal terzo piano dell’Hotel Excelsior terrà a battesimo un’opera che non lascerà indifferente la platea.