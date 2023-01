Spazio Teatro No’hma. Riparte la rassegna domenicale e pomeridiana con “Oltre i muri”

Spazio Teatro No’hma – Domenica 15 gennaio – Stagione 2022/2023 – “Tutti insieme possiamo”

Domeniche Speciali

OLTRE I MURI

con Egidia Bruno e Alessandro Rivola

Domenica 15 gennaio alle ore 17 lo Spazio Teatro No’hma apre le porte al pubblico per lo spettacolo Oltre i Muri, reading teatrale di parole, suoni, musiche e immagini con Egidia Bruno e Alessandro Rivola.

Riparte così la rassegna domenicale e pomeridiana, una delle più amate dal pubblico, caratterizzata principalmente da omaggi e monografie portati in scena da grandi nomi del teatro e dello spettacolo contemporanei e partita per la Stagione 2022/2023 con la Giovanna d’Arco di Gaia Aprea. Le Domeniche Speciali sono un vero palinsesto nel palinsesto, una Rassegna che si distingue per la varietà dei suoi appuntamenti; nel caso di Oltre i Muri, al centro della pièce è un tema di stringente attualità, quello dell’erezione e dell’abbattimento dei muri.

Oltre i Muri

Oltre i Muri parla di barriere e del desiderio di infrangerle. Si contano almeno 77 muri eretti nel mondo, costruiti per dividere popoli, Stati, etnie, chi è più ricco da chi è più povero. Ci sono poi i muri che non si vedono, quelli che ciascuno erige dentro sé, mosso dalla paura, dall’intolleranza, dall’incomprensione. Sul palco di No’hma, gli artisti del Compagnia A4 (Egidia Bruno, Alessandro Rivola e Vincenzo Vecchione) si confrontano con queste barriere create dall’uomo utilizzando i dati, le pagine della letteratura, i reportages giornalistici; per riflettere su come trovare un varco in esse, su come eliminarle nel nome di un sentimento universale di umanità.

La Compagnia A4

I membri della Compagnia A4 alternano il loro lungo percorso artistico individuale al lavoro di gruppo, con il quale portano in scena soprattutto reading teatrali in cui la forza della parola è accompagnata da quella della musica, delle immagini, delle luci sceniche.

Oltre i Muri è uno spettacolo particolarmente rappresentativo dell’identità del Teatro diretto da Livia Pomodoro, che da sempre fa dell’inclusione e del cosmopolitismo le proprie bandiere. Da anni con il Premio Internazionale, che vede protagoniste compagnie dai cinque continenti, più di recente con la scelta dei temi delle Stagioni – Senza Confini per il 2021/2022, Tutti insieme possiamo per la stagione in corso – No’hma si è dimostrata concretamente un punto fermo dello scambio culturale internazionale, nel segno di una cultura che, appunto, abbatte i muri per costruire ponti.

Oltre i Muri

con Egidia Bruno e Alessandro Rivola collaborazione tecnico-artistica di Vincenzo Vecchione

Spettacolo domenica 15 gennaio, ore 17

Ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-oltre-i-muri-477345752997