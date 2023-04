MERCOLEDÌ 22 E GIOVEDÌ 23 MARZO – Stagione 2022/2023 – Armonie e Suoni

RATAMACUE – Storia di arte per voce e batteria

Prosegue la Rassegna Armonie e Suoni di No’hma, con un nuovo appuntamento in doppia data: mercoledì 22 e giovedì 23 marzo va in scena Ratamacue, Storia di arte per voce e batteria, con Phil Mer e Carlo Vanoni.

Ratamacue è uno spettacolo che si regge sul tempo e sul ritmo: il tempo è quello attraversato dalla storia dell’arte; il ritmo è quello della batteria, co-protagonista della narrazione dello storico dell’arte Carlo Vanoni – da cui il titolo, Ratamacue, che è un rudimento per lo studio del tamburo. Due linguaggi a confronto, l’arte e la musica, diversi ma non troppo, a condurre insieme lo spettatore in un viaggio nell’arte, da Giotto a Yves Klein. La batteria dialoga con la parola, creando di volta in volta atmosfere in perfetta sintonia con le immagini proiettate sullo schermo.

La collaborazione tra Vanoni e Mer in Ratamacue parte da un presupposto: l’arte può essere spiegata, ma va soprattutto “ascoltata”. Questa “sinestesia teatrale” è la stessa che caratterizza molta della programmazione di No’hma, in cui linguaggi e codici artistici differenti si mescolano per dare forma a un palinsesto in grado di raggiungere i pubblici più differenti grazie all’eterogeneità dell’offerta.

Phil Mer è protagonista indiscusso della batteria nella musica italiana, capace di passare dalle raffinate riletture in chiave jazz ai più frequentati palcoscenici pop (ha collaborato, fra gli altri con Pooh, Pino Daniele, Malika Ajane). Carlo Vanoni, storico dell’arte, collabora con varie gallerie d’arte e curatore di mostre. Ha portato in teatro spettacoli di successo, ed è spesso ospite di trasmissioni radiofoniche e televisive.

L’ingresso sarà come sempre gratuito previa prenotazione obbligatoria, effettuabile sul sito Eventbrite oppure mandando una mail a [email protected] o ancora contattando il numero 0245485085. Lo spettacolo sarà trasmesso in streaming sui canali del Teatro.

RATAMACUE

Storia di arte per voce e batteria

di Carlo Vanoni

liberamente ispirato a Io sono il cambiamento – storia di arte

musiche di Phil Mer

regia di Marco Rampoldi

video di Vertov – realizzatida Luca Condorelli

riprese aeree Marco Russo -elementi scenici Mattia Bordoni

assistente alla regia Luca Corbani

assistenza tecnica Ivan Azzetti