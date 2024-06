Natalia Guglielmo, Miss Europa 2023, al Festival del Cinema di Cannes

Ha incantato il red carpet di Cannes Natalia Guglielmo, Miss Europa 2023. Una bellezza esotica fuori dall’ordinario

Studia recitazione e nella sua vita c’è un futuro da attrice; Natalia Guglielmo non poteva mancare al Festival del Cinema di Cannes. Per l’occasione ha scelto un abito lungo, color acqua marina con scollatura stile bustier e drappeggi sui fianchi.

I flash dei fotografi non si sono lasciati scappare questa occasione, affascinati dalla sua solarità ed eleganza. Il cinema è una delle sue passioni e si vedrebbe come ruolo in un film d’azione

A Cannes non è mancata al Grand Theatre Lumiere, in occasione della serata Palme D’Honneur allo Studio Ghibli; sarà andata da sola a questo splendido evento? Chissà come va la sua vita sentimentale sulla quale non si è mai espressa. “Sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo periodo. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro, ve lo farò sapere, ve lo giuro, ma al momento non ho trovato il mio principe azzurro!”.dice Natalia

Come dovrebbe essere?

“Deve rispettare la mia libertà, essere ambizioso, maturo, passionale e pronto al sacrificio. Adoro gli uomini dolci e virili che hanno combattuto le guerre della vita, ma che mantengono la tenerezza nello sguardo. Questo dettaglio mi fa innamorare!”

La Miss Italo Brasiliana è molto attiva nella lotta contro la violenza sulle donne. E sostiene con il suo aiuto i più bisognosi, anche attraverso i social network, utilissimi, secondo il suo parere, per lanciare messaggi che possano fare la differenza

La rilevanza di una regina di bellezza è anche questa, trasmettere messaggi di amore e speranza e continuare a essere una buona portavoce di pace e amore, sostenendo le cause in cui crede, come in se stessa.