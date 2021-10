Milano Film Festival 2021 #BACKTOREALITY

Dall’8 al 10 ottobre il quartiere di Porta Venezia si trasformerà nell’headquarter di Milano Film Festival 2021 e del cinema indipendente, dall’arena all’aperto ai Giardini Indro Montanelli in Via Palestro, alla Cineteca Milano MEET di Viale Vittorio Veneto, all’Arcobaleno Film Center di Viale Tunisia.

Milano Film Festival 2021

Entriamo insieme nel vivo del programma di questa edizione speciale!

LE SEZIONI

🎥 International Film Competition: per la prima volta concorrono insieme quattro lungometraggi in anteprima italiana e una ventina di cortometraggi.

🎥 The Outsiders: il fuori concorso che raccoglie film poco inquadrabili dentro schemi preconfezionati, realizzati da maestri riconosciuti e da registi indipendenti internazionali.

🎥 Omaggio a Bertrand Mandico: regista francese visionario nelle immagini, spesso provocatorio.

GLI EVENTI SPECIALI

📍Food Wave: il Cinema, il Cibo, l’Ambiente: un incontro tra attivisti e influencer, proposto in collaborazione con ActionAid Italia nell’ambito del progetto paneuropeo Food Wave e con la media partnership di LifeGate, per indagare il rapporto tra alimentazione e sostenibilità, con un film a sorpresa!

📍Regista per un libro: le premiazioni del concorso ideato da Prima Effe. Feltrinelli per la scuola, in collaborazione con Cfp Bauer e Milano Film Festival, rivolto ai filmmaker di domani tra cinema e letteratura.

📍Incontri Industry: un programma dedicato ad accendere i riflettori sulle maestranze dell’audiovisivo milanese.

📍Dietro le quinte di un film partecipato: nato dal concorso Un set a Milano lanciato durante MFF 2019 in partnership con la Repubblica Milano, svela, attraverso la testimonianza dei suoi ideatori, il making of del film che sarà presentato a Milano entro la fine dell’anno.

📍La Gran Bissa de Milàn: mostra collettiva ispirata al “Biscione” visconteo, un omaggio alla nostra nuova identità a cura del collettivo Tazi Zine.

📍E ancora, l’Installazione scenografica multimediale ad opera degli studenti dell’Accademia di Brera ci invita a tornare alla socialità distanziati e sicuri, divertendoci tra cinema e gaming!

I PREMI E LA GIURIA

🥇 International Film Competition Award: il premio più ambito, quello che i nostri giurati assegneranno al film vincitore di #MFF2021.

🏆 Jury Special Award: il premio speciale che la giuria del Festival si riserva di destinare a un titolo particolarmente meritevole.

🏆 Aprile Award: il premio dei fondatori di esterni, ideatori e organizzatori di MFF, attribuito al cortometraggio o al lungometraggio che più rappresenta il Festival.

🏆 Audience Award: il premio assegnato sulla base della votazione del pubblico che farà la propria scelta durante il Festival, subito dopo la visione.

📝 La giuria è composta dalla giornalista Ilaria Feole, dalla scrittrice Lorenza Gentile e dal regista Enrico Maisto: tre interessanti punti di vista che partono da diversi background.

Milano Film Festival 2021 è diretto per la terza edizione consecutiva dal regista premio Oscar Gabriele Salvatores e dal critico culturale Alessandro Beretta.

Scopri di più su www.milanofilmfestival.it!