Massimo Alparone torna su Rai 2 con Star Bene

Massimo Alparone, già Mr Universo Fitness ed esperto e consulente del benessere, dopo il successo di Buongiorno Estate, torna su Rai 2 con Star Bene, 6 puntate dal 14 Maggio, per sei settimane, ogni sabato alle ore 9.35.

Corretti stili di vita

Il nuovo programma di intrattenimento e divulgazione sui corretti stili di vita, condotto da Livio Beshir, partirà sempre con una storia che sarà lo spunto per sviluppare un dibattito con i professionisti del benessere, tra i quali Massimo Alparone, definito dai media il Sarto del corpo, bodytailor, per il suo metodo riconosciuto a livello internazionale e unico nel suo genere.

Massimo Alparone

Alparone è Docente Accademico, Athletic Trainer, Technical CONI, Luxury Wellness Consultant, master in. nutraceutica e sul dimagrimento localizzato è creatore di un concetto e di programmi di Fitness rivoluzionari. Manager del movimento e grande motivatore, e punta sempre al benessere della persona.

Il suo Luxury Wellness Club Versilia a Viareggio è un format unico al mondo per allestimenti e programmi allenanti ,

A Star Bene, direttamente da Palazzo Fiuggi , tempio del benessere situato in cima a un’antica collina, in un parco privato di 8,5 ettari, a 700 metri sul livello del mare, dispenserà consigli, per raggiungere la giusta armonia del corpo, ma anche un corretto equilibrio a 360 gradi e racconterà, attraverso la sua esperienza, tutti i segreti, i consigli, gli aneddoti per sentirsi meglio con noi stessi e con gli altri.

Alparone, preparatore atletico e fisico e coach nel settore del lifestyle, ha collaborato anche con Fabio Cannavaro, Emanuela Barilla, Jury Chechi, Massimiliano Rosolino , Amaurys Perez, con la famiglia Gucci e tantissimi altri nomi del jet set ed è la persona che ha vinto più di tutti nel fitness- Mister Italia, Europa, Mister Mondo e Mr Universe della categoria Fitness. E’ fondatore e Presidente della Yacht Personal Trainer Academy®️, la prima accademia di formazione per Personal Trainer per grandi yacht e CEO del brand e format Luxury Wellness Club®️.

Un corpo modellato

Dai VIP alla gente normale, tutti si affidano alla sua esperienza per ottenere un corpo modellato. Madre tennista, padre ingegnere, ha seguito la sua passione, lo sport e oggi è anche un noto consulente di aziende che vogliono sviluppare prodotti innovativi e funzionali nei settori food, moda ed estetica, dedicati al wellness.

Alparone è ideatore anche di un Kit di allenamento, WD Functional , che ha brevettato, e può allenare in qualsiasi location con la prima palestra portatile meno ingombrante al mondo, grazie alla quale si possono praticare oltre 110 esercizi provenienti dal mondo della cultura fisica.

La YPT Academy

Se la sua YPT Academy, dedicata al mondo del lusso prevede anche formazione sul galateo, uso della privacy, dress code-solo per citare alcuni temi- su Rai 2 tutti potranno seguire i suoi consigli di lifestyle, benessere, alimentazione, forma fisica, una vera e propria mission per un esperto made in Italy che tutto il mondo ci invidia.

“Star Bene” è un branded content prodotto dalla Seven More di Michele Romano in collaborazione con Rai Pubblicità.

“Star Bene” è scritto da Svevo Tognalini, Beatrice Miano, Luigi Miliucci, Tommaso Martinelli e Sacha Lunatici. La regia del programma è firmata da Arturo Minozzi