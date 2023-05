Luigi Crespi conduce il programma “Prima della notte” su Giornale Radio

Il 19 maggio alle 20 per 2 ore LUIGI CRESPI condurrà un programma tutto suo “PRIMA DELLA NOTTE” su GIORNALE RADIO del patron Domenico Zambarelli e diretta da Daniele Biacchessi.

Ospiti e interviste, sulla radio libera di informare, tutti i sondaggi della settima, ma anche Bruce Springsteen con il suo ritorno in Italia tra Ferrare e Roma.

Les Moustaches e lo spettacolo teatrale al teatro dell’Elfo Puccini “la difficile storia di Ciccio speranza” senza dimenticare il cinema e il festival di Cannes che è in pieno svolgimento.

Ascolta “Prima della Notte” a partire dalle 20 del 19 maggio 2023 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare, in FM, DAB+, sul sito www.giornaleradio.fm o scarica l’App dal tuo store.