Loretta Grace: la beauty expert e cantante su Real Time e Discovery+

DAL 16 MAGGIO, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ALLE 20:20

Loretta Grace è cantante, attrice e content creator. Divenuta famosa come protagonista del musical “Sister Act” al Teatro Nazionale di Milano, ha aperto poi concerti di artisti di fama mondiale come James Blunt, Joe Cocker e Randy Crawford. Si è esibita più volte sul prestigioso palco del Blue Note a Milano. Ora con passione e grande successo si dedica al mondo della bellezza con più di 1 milione di follower sui social, tra cui Instagram e YouTube

Loretta Grace in … TRASFORMAZIONI INCREDIBILI

Nell’access di Real Time con Loretta Grace, Enzo Miccio e Alessandro Maritato

“Trasformazioni Incredibili” è l’inedita versione italiana del successo francese “Transformations Incroyables”, in cui in ogni puntata un trio di esperti di immagine offre consigli sullo stile e la moda, per trasformare l’aspetto di ignari protagonisti cui verrà rifatto il look!

Da lunedì 16 maggio, dal lunedì al venerdì alle 20:20 sul canale 31, Enzo Miccio, Loretta Grace e Alessandro Maritato accoglieranno nel proprio atelier persone che hanno bisogno di una trasformazione incredibile. Per questo, accanto agli esperti possono intervenire all’occorrenza anche un medico estetico, una visagista, un dentista e specialisti vari.

Due le storie protagoniste di ogni puntata. Grazie all’aiuto di alcuni complici, i protagonisti inconsapevoli arriveranno al cospetto dei tre esperti. Potranno così vivere una vera e propria trasformazione a 360 gradi.