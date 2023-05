Liquidi con Licia Maglietta allo Spazio Teatro No’hma

Liquidi con Licia Maglietta

Un volo di angeli che, con divina indifferenza, si posano ovunque nei luoghi per cogliere vissuti in cui la misericordia spinge i personaggi a soccorrere, perdonare e risparmiare l’altro dalla punizione e dal dolore. È a questa immagine quasi pittorica che Licia Maglietta affida la sintesi del suo nuovo spettacolo Liquidi, al debutto domenica 21 maggio per lo Spazio Teatro No’hma, dove ormai l’attrice è di casa e dove sarà nuovamente protagonista di uno degli attesissimi appuntamenti pomeridiani organizzati dal Teatro di Livia Pomodoro.

Liquidi è un melologo con testo di Massimo Maglietta e musiche di Giacomo Puccini trascritte per arpa dalla musicista Diane Peters, alla sua seconda esibizione a No’hma dopo la performance Un letto tra le lenticchie di Alan Bennett portata a No’hma proprio insieme a Licia Maglietta nel corso della Stagione 2021/2022.

La poliedrica attrice, grande interprete teatrale e indimenticabile protagonista di Pane e Tulipani, film che le valse un David di Donatello per la sua interpretazione, leggerà sul palco di Via Orcagna una selezione di racconti dalla raccolta di Massimo Maglietta intitolata, appunto, Liquidi. Il libro riunisce una serie di racconti brevi dal tono tagliente e surreale, a cui seguono altri dal carattere amaro e riflessivo; le storie narrate non tracciano mai confini tra reale e ideale e sono legate tra loro dai temi del tempo, dello spazio, del vivere e morire, tutti trattati con uno sguardo lucido e ironico. Così Licia Maglietta descrive lo spirito di questo raccontare: «Un soffio dall’alto che coglie propositi, paure, timore, desiderio, uniti armoniosamente nel tentativo di produrre una qualche sospensione nel movimento incessante del tempo».

«Ci aspettiamo come sempre una risposta entusiasta da parte del nostro pubblico, che negli anni ci ha dimostrato di apprezzare particolarmente le Domeniche Speciali di No’hma; una rassegna questa che è, a suo modo, un palinsesto nel palinsesto e che si distingue per la varietà dei suoi appuntamenti», commenta la Presidente di No’hma, Livia Pomodoro. Musica, letteratura, storia: i grandi artisti e personaggi del passato e della contemporaneità diventano i protagonisti di raffinate monografie, per una serie di pomeriggi all’insegna della cultura e del teatro.

Spettacolo domenica 21 maggio, ore 17.

Ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria su Eventbrite. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta streaming sui canali del Teatro.

Per info e prenotazioni:

mail: nohma@nohma.it

tel.: 0245485085.

Liquidi

tratto da

LIQUIDI, raccolta di racconti di Massimo Maglietta

con

Licia Maglietta

Diane Peters

trascrizioni e adattamento per arpa

Diane Peters da Giacomo Puccini

regia di

Licia Maglietta