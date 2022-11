ITALIAN JAZZSONGS. AL TEATRO NO’HMA IL VIAGGIO MUSICALE TRA I GRANDI CANTAUTORI ITALIANI

Teatro No’hma. Mercoledì 16 e giovedì 17 novembre – Stagione 2022/2023 – Armonie e Suoni

Il trio jazz composto da Cinzia Tedesco, Roberto Guarino e Flavio Boltro apre la rassegna musicale di No’hma

È in arrivo il primo appuntamento della rassegna Armonie e Suoni, fra le più amate dal pubblico di No’hma: mercoledì 16 e giovedì 17 novembre alle ore 21 sarà di scena Italian JazzSongs, un percorso musicale tra le grandi melodie italiane arrangiate in chiave jazz e interpretate da Cinzia Tedesco (nella foto) , Roberto Guarino e Flavio Boltro.

Da sempre No’hma riserva una particolare attenzione al panorama jazz italiano, che ha significativamente occupato il posto d’onore dell’inaugurazione della passata Stagione con il concerto del maestro Dino Betti van der Noot, accompagnato da ventidue All Stars del genere. Quest’anno Cinzia Tedesco insieme ai suoi musicisti darà avvio alla rassegna musicale di No’hma, offrendo al pubblico una doppia serata ricca di pezzi memorabili e amatissimi dal pubblico, nonché dai musicisti stessi, scelti tra i cantautori italiani più vicini al mondo del jazz e del blues.

Italian JazzSongs è un’anteprima assoluta italiana all’interno della nuova stagione dello Spazio Teatro No’hma, un progetto ideato da Cinzia Tedesco per raccontare le grandi melodie italiane con il suo stile ormai consolidato, affiancata da due musicisti di assoluto prestigio come Roberto Guarino alle chitarre e programmazione elettronica, compositore ed arrangiatore con cui ha ideato questo progetto, ed il jazzista Flavio Boltro, fra i maggiori trombettisti jazz italiani, alla tromba e flicorno. Superando i confini del pop, le melodie di autori tra i quali i grandi Lucio Dalla, Paolo Conte, Pino Daniele e Renato Zero trovano, nella voce di un’importante interprete femminile del jazz italiano, un nuovo spazio dove risuonare con rinnovata forza espressiva.

L’appuntamento con Italian JazzSongs rappresenta solo la prima delle molte serate racchiuse all’interno di Armonie e Suoni, la rassegna in cui la musica conquista il centro del palcoscenico. Ogni anno la programmazione di No’hma ospita una serie di concerti dedicati alla forma d’arte più universale, dando spazio a vari generi e stili, al di là di ogni confine geografico e culturale. Negli anni Armonie e Suoni ha visto protagonisti nomi di grande richiamo all’interno della scena internazionale, che hanno trovato posto accanto a realtà artistiche meno conosciute. Armonie e Suoni offre un calendario musicale poliedrico e innovativo, in linea con la programmazione sperimentale e indipendente del Teatro diretto da Livia Pomodoro.

