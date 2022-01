IULIANA IERUGAN PRESENTA IL PROGRAMMA TELEVISIVO “L’ITALIA IN CANTINA”

Italia in cantina – In occasione del Festival della canzone italiana, in programma dal 31 gennaio al 5 febbraio a Sanremo, si svolgerà la rassegna “Sanremo Doc” ideata da Danilo Daita, arrivata alla sua 17 edizione.

La splendida Iuliana Ierugan presenterà il programma televisivo “L’Italia in cantina” registrato presso il Grand Hotel & Des Anglais di Sanremo, e realizzato in partnership con la Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola.“L’Italia in cantina” sarà trasmesso sul canale 285 del digitale terrestre e su vari canali della piattaforma SKY (882-892-898-925-948) diverse volte nel corso della giornata. Sarà online su Globe Tv Channel e su diversi social media.

Insieme a Iuliana, condurrà il programma lo chef Adriano D’Ovidio. “L’Italia in cantina” prevede tre puntate della durata di quindici minuti ciascuna.

Gran Galà della rinascita

Sabato 5 febbraio, sempre presso il Grand Hotel & Des Anglais, Iuliana Ierugan presenterà anche il “Gran Galà della rinascita” a cui parteciperanno numerosi VIP del mondo dello spettacolo. Musica, specialità gastronomiche e si brinderà con gli ottimi vini IGT dell’Azienda Tenuta Casa Rossa di Nicoletta Maddestra, prodotti a Lanciano in Abruzzo.

Iuliana Ierugan è da molti anni una presentatrice di eventi di altissimo livello in location prestigiose come il “Monte-Carlo Food & Wine Festival”, i concerti di musica classica al conservatorio di Milano, il “Gran Galà Donna Italiana”, la serata “Omaggio alla Luna” alle Cave di Michelangelo a Carrara ed il “Premio Arte Scienza e Coscienza” la cui ultima edizione si è svolta a Genova, con ospite d’onore Al Bano Carrisi. Ha un’attività come creativa digitale producendo contenuti per i suoi social media, in particolare per la sua pagina Instagram che ha ben cinquantamila follower, e su Facebook, è brand ambssador.In occasione degli eventi che presenta, intervista i personaggi famosi che vi partecipano, realizza video sulla bellezza della città in cui si svolgono, intervista il sindaco e le altre autorità locali, mettendo in risalto le bellezze dell’Italia come nel programma “Eats & Travel”. I suoi video sono visti anche da giornalisti che scrivono per le principali testate cartacee ed online e che poi realizzano articoli sull’evento a cui collabora Iuliana.Nata in Romania ma cresciuta in Italia, Iuliana Ierugan ha iniziato la sua carriera come modella sfilando per i più importanti stilisti italiani ed è diventata famosa lavorando al cinema ed in televisione. Ha partecipato alle serie televisive “Casa Vianello”, “Crociera Vianello”, “Camera Cafè”, al cinepanettone campione d’incassi “Natale sul Nilo” (28 milioni di euro incassati nel 2002), al film di Gerry Calà “Vita Smeralda” (trasmesso innumerevoli volte dalle reti televisive), ha condotto “Pane al pane, vino al vino” su Canale Italia e tanti altri programmi di successo.