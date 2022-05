Innovation Instinct. La docu-serie che unisce tv e digitale

Innovation Instinct (foto di copertina levi-stute-T-JyPYThwtw-unsplash)

La docu-serie che unisce tv e digitale, in onda su Mediaset Infinity

L’IDEA: offrire un nuovo strumento di comunicazione ad aziende e personaggi del web, dando loro per la prima volta l’opportunità di raccontarsi in prima persona attraverso un’intervista in stile cinematografico. La docu-serie è distribuita su Mediaset Infinity, la visione è gratuita on demand e disponibile su qualsiasi dispositivo con una connessione.

IL FORMAT: Un progetto che mira a rompere la struttura e gli schemi di comunicazione contemporanei, posizionandosi tra i contenuti web e quelli cinematografici. Ogni puntata ospiterà un personaggio del web ed un’azienda, completamente slegati tra loro, che racconteranno come il digitale e l’innovazione hanno rivoluzionato i loro mercati di riferimento permettendone la crescita e l’evoluzione.

LA NUOVA PUNTATA: In uscita il 30 Maggio una nuova puntata. I protagonisti saranno Chiara Carcano, influencer e volto televisivo e Nital Spa che ci racconta come sta cambiando la vita di tutti i giorni grazie ai benefici della smart home.

CONTENUTI EXTRA: i protagonisti non beneficeranno solo della messa in onda dell’intervista, ma potranno condividere e utilizzare la puntata o parti di essa come meglio credono, integrandola al proprio piano editoriale o presentandola ai propri stakeholders.

Questa manovra permette di massimizzare l’investimento e ricevere nuovi contenuti freschi e creativi da utilizzare per i propri canali, fisici e online.

VANTAGGI: tutti conosciamo i numeri della televisione, così come quelli del web. Avete mai pensato a cosa accadrebbe se convergessero in un unico output?

Innovation Instinct mira proprio a questo: coinvolgere il maggior numero di persone in target sfruttando il pubblico televisivo e quello del web allo stesso tempo, raggiungendo numeri importantissimi e attenzione durante la visione.

QUALITA’ TELEVISIVA IN TEMPI DIGITALI: stiamo vivendo l’era del real time e dell’informazione immediata, basta uno swipe, un click o una condivisione per accedere a qualsiasi tipo di contenuto. Questo è uno degli obiettivi di Innovation Instinct. Dalla produzione alla messa in onda in soli 30 giorni, per poi essere a disposizione di tutti sempre, 24h su 24h, da qualsiasi dispositivo: in metro dal proprio smartphone, in ufficio durante la pausa dal proprio pc o tablet, oppure la sera, a casa, davanti alla nostra smart tv. Sempre in 4k.

UN PROGETTO DI LUCA CARCANO: regista prima in Mediaset e Sky, oggi CEO di Recarcano srl, una casa di produzione che ha come ideale la valorizzazione dei giovani, la realizzazione di idee e la creazione diformat innovativi e socialmente utili.

“Era da tempo che immaginavo una comunicazione nuova, innovativa, che legasse la ormai storica forza televisiva alla più nuova energia dei contenuti web, permettendo ad aziende e personaggi di raccontarsi, finalmente senza filtri”.

LUCA MACELLARI PALMIERI: key opinion leader, marketing e digital advisor, online influencer. Appassionato d’innovazione e tecnologia, è il presentatore della docu-serie.

“Ho sempre creduto che il cambiamento, inteso come periodo di tempo in cui le cose iniziano a mutare, fosse il momento chiave da raccontare. L’evoluzione non avviene mai per caso, si cambia per migliorare, per raggiungere mete più lontane! A volte si cambia per sopravvivere. È un onore per me essere in prima linea nella scoperta e nello studio di questo cambiamento, e non vedo l’ora di potervelo raccontare!“.



GIULIO LAVEZZI: Consulente artistico prima in Fascino pgt poi in Warner Music, socio dell’etichetta Nuove arti Srl, in passato diverse collaborazioni con grandi case di produzioni tv sempre nel ramo della produzione e oggi capo produttore di Innovation Instinct.

“Anche le aziende più grandi hanno bisogno di visioni e punti di vista sempre nuovi; con questo programma desideriamo rompere gli schemi e fornire un modello di comunicazione innovativo, senza filtri, che metta le persone al centro. Vogliamo raccontare come stanno evolvendo le cose, le difficoltà che si celano dietro al cambiamento così come le nuove opportunità.”



Puntate in onda:

https://www.mediasetplay.mediaset.it/programmi-tv/innovationinstinct_SE000000001522