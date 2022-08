Grande successo per il Tour Radiofonico

Fabio Gomez –

Grande successo per il Tour Radiofonico spagnolo dell’artista Fabio Gomez, per il lancio di “Librame”

Il nuovo singolo, che affronta il tema della differenza tra ciò che si è e ciò che i social ci fanno credere di essere, sta spopolando in tutta la Spagna

E’ uscito a fine maggio nelle radio italiane e nei digital store, ed è già un successo, il singolo del cantautore italo-spagnolo Fabio Goméz, “Librame” (versione spagnola del singolo “Let me be”) ed è stato subito un grande successo, motivo per cui a luglio Gomez ha iniziato il tour promozionale in Spagna che l’ha visto protagonista presso le migliori stazioni radiofoniche con una serie di interviste a tutto tondo.

Imparare ad essere felici con se stessi

Per Gomez il modo migliore per essere felici con qualcuno è imparare ad essere felici con se stessi, perché solo allora la compagnia sarà una scelta e non una necessità, questo il messaggio forte che trasmette il brano e che Fabio ha raccontato nelle più celebri trasmissioni madrilène come “Desde que amenece” di Radio 4G, trasmissione condotta da Fernandisco (con la partecipazione di Mar Montoro) che è stato voce storica della radio “Los 40 Principales” e che durante il programma a sorpresa ha recitato le parole di Librame con un doppiaggio a dir poco straordinario.

Il brano ha riscosso molta popolarità nella capitale spagnola, e Fabio è stato invitato in importanti trasmissioni radiofoniche madrilene, solo per citarne alcune, Master FM, Unika FM, Kandela FM, Radio Tentacion FM e nel programma Hispanos di Radio Libertad FM.

Il tour di Fabio è proseguito in altre emittenti spagnole come Una FM Radio di Granada, RTVA Radio Television di Malaga, Radio Onda Amistad FM di Alicante,

un tour che l’ha visto partecipare in diretta in più di 60 emittenti.

Mila Ortiz

Durante la permanenza in Spagna Gomez ha avuto modo di incontrare Mila Ortiz (autrice, tra gli altri di brani di Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro) in studio di registrazione, e proprio con la Ortiz, Fabio sta già lavorando alla preparazione di un nuovo progetto discografico. Il ritorno a Madrid ha dato anche a Fabio l’opportunità di passare un po’ di tempo con tutta la sua famiglia madrilena con la quale ha un rapporto meraviglioso e con la quale ha potuto condividere questo straordinario momento di successo professionale.

Di seguito il link al video di “Librame”:

FABIO GOMEZ

Bio: è un cantautore italiano-spagnolo nato a Bern, in Svizzera, e ha iniziato la sua carriera musicale nell’Amazing Grace Gospel Coro a Lugano. Ha frequentato dei seminari Gospel a Chicago negli Stati Uniti e ha preso parte alla prestigiosa Sanremo Academy. Nel 2016 è stato pubblicato “Niente è impossibile”, un album contenente 7 brani, tutti scritti dall’artista.

Nel 2020 incontra Marco Zangirolami, un produttore molto forte sulla scena musicale italiana e insieme decidono di produrre un album internazionale con la collaborazione di Peggy Johnson e di Mila Ortiz. Fabio durante la pandemia ha portato avanti il ​​lancio del suo singolo “Over” proprio nel mezzo della sua crisi, perché i testi di Peggy Johnson sembravano essere stati scritti appositamente per quel momento: il video è stato girato interamente a New York ed è stato lanciato su tutte le piattaforme musicali in tutto il mondo e su YouTube. La versione dance “Rainbow Remix” è attualmente disponibile in tutti i negozi Web, così come la versione “Monte Carlo Mix”. “Siempre”, la versione spagnola di “Over” è stata lanciata nel maggio 2021 in America Latina e il tour di Fabio ha toccato diversi paesi tra cui gli Stati Uniti, in particolare Miami e San Francisco. Il singolo è stato suonato su tutte le radio in Venezuela e nel programma televisivo nazionale “Vitrina” in Telen, per poi essere suonato in Messico, Colombia, Argentina e Uruguay.

Il video di “Siempre” e il video di “Let Me Be”, il precedente singolo, hanno avuto oltre un milione di visualizzazioni su YouTube.

www.fabiogomez.com