“Il mio rap”. La prima canzone dell’artista diciannovenne Theo Carè

“Il mio rap” è la prima canzone dell’artista diciannovenne Theo Carè. “Essere un rapper per me è speciale” dichiara. “La musica non ti tradirà mai e attraveso di lei si può esprimere ogni sfaccettatura dell’essere umano … diversamente dalle persone che abbiamo accanto che a volte possono deluderci o ferirci non ricambiando il nostro amore e i nostri sentimenti”.

E aggiunge: “Sono un ragazzo nato in Africa, in Congo, e sono stato adottato in Italia all’età di 4 anni…sono un ragazzo che ha voglia di esprimere se stesso, un ragazzo che da piccolo è nato con un sogno… il sogno di essere un rapper. Un ragazzo che ama ogni attimo della sua vita, ogni suo sorriso…”

Il tema trattato nella sua canzone è molto coinvolgente, molto duro: forse per certi aspetti Theo assume una posizione difficile da condividere, ma certamente sincera e molto partecipata.Theo, che vive a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, racconta con grande passione una storia struggente della terra che lo ha accolto, l’Italia. Una storia di vent’anni fa.

Serena Mollicone

Il delitto di Arce è l’omicidio rimasto irrisolto di Serena Mollicone commesso il 1º giugno 2001 ad Arce in provincia di Frosinone. La ragazza diciottenne scomparve il 1º giugno 2001 e venne ritrovata morta due giorni dopo in località Fontecupa, nel territorio di Fontana Liri.

Un mistero senza fine, pronto ad arricchirsi di un nuovo capitolo giudiziario. Questa mattina è stato depositato il ricorso in appello sul suo caso. La Procura e i familiari della ragazza non si rassegnano alla sentenza della Corte d’assise di Cassino che nello scorso luglio ha assolto tutti gli imputati: Franco Mottola, ex comandante della caserma dei carabinieri di Arce, la moglie Anna Maria e il figlio Marco, che erano accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere; l’allora vice comandante della stazione del carabinieri Vincenzo Quatrale e l’appuntato Francesco Suprano, accusati di favoreggiamento.

La canzone è molto dura, un attacco a chi ha ucciso questa giovane, anche se tocca sentimenti, rabbia e desiderio di far luce sulla vicenda, più che i risvolti giudiziari tornati alla ribalta proprio in questi giorni.. Theo è un giovane che parla di una sua coetanea che non ha mai conosciuto, ma che certamente aveva le stesse aspirazioni, diritti e idee delle ragazze che a Theo capita di incontrare anche oggi.

QUI IL LINK

Alessia Forleo

Alessia Forleo nella vita reale è una ragazza piena di gioia e allegria. Ma nel ruolo di Serena Mollicone, che lei interpreta per Theo nel video, riesce a comunicare in pochi tagli d’immagine una tristezza e malinconia infinita. Molto brava.