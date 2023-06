Funambole al Teatro No’hma. 14 e 15 giugno

Funambole da un’idea di Virginia Cimmino, Irene Papotti e Claudia Perossini con Virginia Cimmino, Giorgia Fasce e Claudia Perossini

una produzione Matrice Teatro

Funambole di Matrice Teatro chiude la stagione di prosa 22/23 allo Spazio Teatro No’hma. La storia di tre amiche legate da un patto, insieme sul palco per raccontarsi tra tempo presente e ricordi, toccando tabù e modi di pensare stereotipati sul femminile.

Ultimo appuntamento di prosa per la Stagione dello Spazio Teatro No’hma: mercoledì 14 e giovedì 15 giugno è di scena Funambole, opera prima della compagnia di giovani artiste Matrice Teatro. Lo spettacolo è previsto per le ore 21 e sarà, come sempre, a ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria. Le due date lasceranno poi spazio agli ultimi due eventi del Premio Internazionale, la pièce di teatrodanza Manoland di B-Floor Theatre (Thailandia, 21 e 22 giugno) e al musical Mahalia, 5 e 6 luglio, dedicato alla cantante gospel Mahalia Jackson e proveniente dall’Hattiloo Theatre, in Tennessee.

Funambole è un “romanzo teatrale” di formazione che scaturisce dai diari d’infanzia delle tre protagoniste. Giovanna, Aurora e Rita hanno firmato da piccole un accordo: fra quindici anni si sarebbero ritrovate in quell’aula della scuola dove sono cresciute, per confrontarsi e presentarsi fra loro come donne. Il palcoscenico diventa così il “luogo-non luogo” dove la memoria delle tre protagoniste ormai adulte si manifesta, toccando a volte tabù e stereotipi sul femminile. Nella loro esperienza di vita, tutte e tre si sono ritrovate a pensarsi come a delle funambole, in un movimento continuo di ricerca di se stesse, un costante oscillare tra i propri desideri e quelli degli altri, sulla corda della vita.

La scenografia minimale, composta da cubi di legno mobili, riflette insieme alle luci le trasformazioni e gli stati d’animo dei personaggi. L’allestimento per lo Spazio diretto da Livia Pomodoro vedrà in scena un “Funambole 2.0”, in cui le videoproiezioni realizzate tramite videomapping arricchiranno di un ulteriore livello di senso la drammaturgia, contribuendo ad approfondire e a sondare le tematiche portate in scena.

LA COMPAGNIA

Virginia Cimmino, Claudia Perossini e Irene Papotti hanno condiviso il percorso triennale di formazione presso la Scuola di Teatro di Bologna “Alessandra Galante Garrone”, dove hanno avuto la possibilità di confrontarsi e lavorare con diverse figure di spicco del teatro nazionale ed internazionale (Bob Wilson, Walter Pagliaro, Vittorio Franceschi, Renata Palminiello, Cesar Brie, etc.). Alla fine del percorso accademico hanno deciso di fondare una compagnia teatrale insieme ai loro colleghi attori. Così nasce Matrice Teatro, un collettivo alla ricerca di un linguaggio teatrale poetico condiviso, per arrivare a trattare e rappresentare testi contemporanei.

Spettacoli mercoledì 14 e giovedì 15 giugno, ore 21.

L’ingresso sarà come sempre gratuito e lo spettacolo sarà trasmesso in diretta streaming.

La prenotazione è obbligatoria ed effettuabile tramite il sito Eventbrite, oppure mandando una mail a nohma@nohma.it o chiamando il numero 02/45.48.50.85.

Funambole

da un’idea di Virginia Cimmino, Irene Papotti e Claudia Perossini

produzione Matrice Teatro

regia e drammaturgia di Virginia Cimmino e Claudia Perossini

con Virginia Cimmino, Giorgia Fasce e Claudia Perossini

scene, luci e video di scena Giulia Argenziano

aiuto regia Davide De Togni

aiuto drammaturgia Matteo Dagnino

consulenza per la drammaturgia Spremuta – Officina di Analisi Artistica