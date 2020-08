DIABOLIK ED EVA KANT PROTAGONISTI DEL 2020

— di Paolo Brambilla Trendiest-News —

Una produzione Mompracem e Rai Cinema porta nelle sale il personaggio creato da Angela e Luciana Giussani: scritto da Michelangelo La Neve e Manetti bros., soggetto di Mario Gomboli, distribuito da 01 Distribution, il film su Diabolik, ispirato al terzo numero della serie a fumetti uscito nelle edicole nel 1963, sarà presentato al pubblico il 31 dicembre 2020.

Protagonista sarà Luca Marinelli, la tenebrosa Eva Kant sarà interpretata da Miriam Leone e Valerio Mastandrea sarà l’ispettore Ginko. Aòtri personaggi saranno interpretati da Claudia Gerini, Alessandro Roja, Serena Rossi.

Il film, in associazione con Astorina, è patrocinato da Emilia – Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D’Aoste.

LA TRAMA

Clerville, anni ’60. Diabolik, un ladro privo di scrupoli la cui vera identità è sconosciuta, ha inferto un altro colpo alla polizia, sfuggendo con la sua nera Jaguar E-type. Nel frattempo c’è grande attesa in città per l’arrivo di Lady Kant, un’affascinante ereditiera che porterà con sé un famoso diamante rosa. Il gioiello dal valore inestimabile non sfugge all’attenzione di Diabolik che, nel tentativo di rubarlo, rimane incantato dal fascino irresistibile della donna. Ma poi la vita stessa del ladro è in pericolo: l’incorruttibile e determinato ispettore Ginko e la sua squadra hanno trovato il modo di intrappolare il criminale, e questa volta Diabolik non sarà in grado di uscirne da solo.

Nell’episodio del 1963 cui si è ispirato il film, fa la sua prima apparizione quella che diventerà l’inseparabile compagna e complice di Diabolik, Eva Kant.

SPECIALE “IL GRANDE DIABOLIK” DEDICATO A EVA KANT

Disegnata da Giuseppe Palumbo con Matteo Buffagni, scritta da Mario Gomboli e Tito Faraci da un progetto di Andrea Artusi e Mirko Zilio, l’edizione speciale “Io sono Eva” de “Il Grande Diabolik” estivo, già in edicola da luglio, svela la storia inedita della bella protagonista, figlia illegittima di Lord Rodolfo Kant, a partire dal momento in cui giovanissima fugge dal terribile collegio di Morben, arriva senza un soldo in Sudafrica e si costruisce da zero la sua vita avventurosa.

Astorina

Proprietaria del logo Diabolik è la casa editrice Astorina, che nonostante la pandemia di questi mesi ha superato senza grandi contrazioni nelle vendite questo periodo. “In edicola abbiamo persino venduto un po’ di più, ma nel resoconto finale siamo stati penalizzati. Erano chiuse le edicole di stazioni e aeroporti. La gente non poteva viaggiare, e Diabolik è soprattutto una lettura da viaggio, da portare in treno o in aereo” ha dichiarato a Primaonline Mario Gomboli, autore e direttore di Astorina da vent’anni.