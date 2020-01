Sono stati giorni e ore intense, di emozioni forti, grandissimo affetto e adrenalina a mille. E ora che la “prima” è andata, Matilde Amato finalmente sta iniziando a realizzare che è tutto vero: è entrata ufficialmente nella grande famiglia di Radio Monte Carlo!

“Mentre scrivo il mio primo post RMC su Facebook” confida agli amici Matilde Amato “un brivido mi corre lungo la schiena e scende una lacrima (l’ennesima, mannaggia a me!) di commozione. Perché mi sembra ancora incredibile di essere arrivata qui ed esserci arrivata da sola”.

“Quando stamattina ho scattato questa foto tremavo” prosegue Matilde Amato “Si ok, penserete, erano le 4:40 e a Milano faceva un gran freddo… Vero. Ma io tremavo ripensando a quante volte in questi anni sono passata sotto questi studi e, alzando la testa, ho pensato “chissà se arriverò mai a trasmettere da qui… forse se lavorerò duro e sarò fortunata, magari un giorno…”. Ecco, stamattina, mentre scattavo questa foto in una Milano avvolta dalla nebbia e da un silenzio irreale, mi sono sentita esattamente la persona più felice e fortunata del mondo: perché oggi era proprio QUEL giorno”.

Matilde Amato e Davide Lentini

Il programma ideale per un risveglio all’insegna dell’ottimismo e del buon umore. Davide Lentini e Matilde Amato condividono con gli ascoltatori i primi momenti del mattino e regalano la carica giusta per affrontare al meglio la giornata.

Tanto intrattenimento e… tanta interazione da casa. A essere protagonisti del programma sono anche i vostri interventi e le vostre telefonate in diretta.

Notizie curiose, informazioni sul meteo e aggiornamenti sulla viabilità. Con Davide e Matilde, finalmente chi è in viaggio, già a lavoro o impegnato con lo studio può dare il via al nuovo giorno… col sorriso sulle labbra!

“Perciò, siccome la felicità non è reale se non viene condivisa” conclude Matilde “se vi fa piacere ci sentiamo tutti i giorni dalle 5 alle 7… si, avete capito bene: dalle CINQUE alle SETTE! (Si, di mattina. Si, è presto, lo so. Si, sto prendendo la melatonina). Sarò la vostra sveglia, anzi, saremo perché ho un nuovo compagno di microfono in questa grande avventura ed è l’adorabile Davide Lentini. Vi aspetto eh, anche in pigiama, anche solo per un caffè al volo o un morsino di brioche…”