“White Identity” cosa nasconde un sorriso perfetto

Esce il nuovo libro del Dott. Emanuele Puzzilli “È come avere il proprio dentista a portata di mano”

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

“Scelgo tutti i giorni questo mestiere perché il mio obiettivo primario è quello di aiutare gli altri a sorridere e guadagnare fiducia in sé stessi perché sorridere oltre che un diritto è soprattutto un dovere, verso noi stessi!” dichiara l’autore.

White Identity

White Identity è un piccolo manuale, redatto di nozioni e suggerimenti da poter consultare in qualsiasi momento per potersi prendere cura del proprio sorriso costantemente, senza tralasciare alcun particolare. “È come avere il proprio dentista a portata di mano” afferma Emanuele Puzzilli, autore del libro nonché affermato professionista nel campo dell’odontoiatria che da sempre svolge con passione il proprio lavoro tra Milano e Roma collezionando numerosi successi professionali ma anche personali, in quanto Emanuele Puzzilli non è un semplice dentista ma un amico che ha a cuore il benessere di ogni singolo paziente.

Ma perché un dentista dovrebbe scrivere un libro? Un quesito interessante al quale il Dott.Puzzilli ha già prontamente risposto attraverso le righe di questo libro; sostenendo che la bocca ma soprattutto la dentatura giocano un ruolo chiave nella relazione con gli altri e con sé stessi, proprio per questo è necessario affrontarne ogni singola sfaccettatura.

A partire dalla spiegazione del suo metodo il Dott. Emanuele Puzzilli illustra la stretta correlazione che i denti possono avere con vari aspetti della nostra vita, come per esempio l’attività fisica agonistica. Infatti, risulta esserci un legame imprescindibile tra denti e prestazione atletica, per questo Puzzilli suggerisce a tutti gli atleti l’utilizzo di un bite sportivo in grado di prevenire gli infortuni e portare le prestazioni al massimo livello.

Nel corso delle pagine viene evidenziata l’importanza di prendersi cura dell’igiene orale sin dall’età prenatale attraverso piccoli trucchi e accorgimenti che le future mamme possono mettere in pratica per garantire al proprio bambino una dentatura invidiabile, senza poi dover ricorrere necessariamente all’ortodonzia.

Chiaramente, non si può tralasciare la questione estetica; un bel sorriso curato oltre che essere un ottimo biglietto da visita è anche chiaramente un sinonimo di bellezza, un metro di paragone e quando non è perfetto si può provare vergogna, sentendosi in difetto davanti allo specchio. Per questo il Dott. Puzzilli decide di trattare alcuni “difetti” della dentatura: come per esempio il diastema, una simpatica imperfezione dell’arcata superiore che ad oggi affligge molte adolescenti e non solo; in questo manuale ne vengono spiegate le cause e proposte le soluzioni veloci ed efficaci.

Ad ogni fine capitolo si trovano delle piccole interviste ai pazienti VIP del Dott.Puzzilli, che grazie al suo intervento, oggi, possono orgogliosamente sfoggiare il proprio sorriso.

Infine, sono state aggiunte delle piccole guide pratiche sui temi fondamentali dell’odontoiatria, ma attenzione: un libro non può sostituire il dentista!

È possibile acquistare il libro al seguente link: https://amzn.to/3tmXp75

Dottor Emanuele Puzzilli

Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università di Roma Tor Vergata, Emanuele Puzzilli ha seguito corsi di perfezionamento in parodontologia presso l’Università della California a Los Angeles, post graduate in implantologia presso l’ospedale San Raffaele di Milano, master di secondo livello nell’utilizzo del laser in odontoiatria presso l’Università degli studi di Firenze, oltre a costanti aggiornamenti in campo implantoprotesico. I suoi centri dentali offrono servizi di ortodonzia, tradizionale e trasparente, estetica dentale, pedodonzia, impianti e igiene dentale, interventi laser odontoiatrico, gnatologia, odontoiatria e chirurgia conservativa, odontoiatria olistica e chirurgia orale.

“Madre natura ci ha dato due dentizioni: quella da latte e quella permanente.

La terza la facciamo noi” – Dottor Emanuele Puzzilli