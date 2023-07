Spazio Teatro No’hma. Tutti insieme possiamo: il Gran Finale con Giovanni Crippa e Gens d’Ys

Come ormai da tradizione, il prossimo giovedì 13 luglio lo Spazio Teatro No’hma concluderà la stagione 2022/2023 con il consueto Gran Finale, l’evento più atteso e festosamente intonato dell’intera programmazione, insieme una summa dell’anno trascorso e un preludio al prossimo.

Una conferma anche quest’anno il format, ormai collaudato, che prevede location e performance composite. L’appuntamento è per le ore 19:45 in piazzale Piola, al Giardino dedicato alla fondatrice di No’hma Teresa Pomodoro, luogo da cui prenderà avvio il reading “a tappe” dell’attore e amico dello Spazio Teatro Giovanni Crippa, impegnato nella lettura di alcuni testi di Teresa incentrati sul viaggio e sul cammino. Il “cammino” di Crippa condurrà il pubblico fino allo Spazio di Via Orcagna, dove si terrà l’esibizione del corpo di ballo dell’Accademia di Danze Irlandesi Gens d’Ys, eccellenza italiana dedicata ai balli tradizionali dell’Isola di smeraldo, che sarà per l’occasione accompagnata da musiche dal vivo.

Proprio il tema del viaggio sarà, non a caso, protagonista della prossima stagione teatrale, in linea con il cuore del nuovo, ambizioso progetto ideato dalla Presidente Livia Pomodoro, In cammino 2023-2025. In cammino, presentato lo scorso 28 giugno in conferenza stampa al Ministero della Cultura, sarà un percorso triennale artistico-culturale che si snoderà attraverso le abbazie dell’antica via Francigena, ed è parte del programma ufficiale degli eventi organizzati per il Giubileo 2025.

«Questo Gran Finale della stagione Tutti insieme possiamo è per No’hma al tempo stesso un arrivo e una partenza», commenta Livia Pomodoro. «Un arrivo, perché naturalmente è l’approdo del percorso fatto in questo 2022/2023, di cui possiamo dirci più che soddisfatti; una partenza, perché tutti insieme siamo pronti per metterci in cammino, in viaggio verso nuove mete, coinvolgendo un pubblico sparso nei Paesi più diversi».

Per la stagione ventura il Teatro diretto da Livia Pomodoro ha dunque in serbo molte novità, nell’ottica di un continuo superare se stessi e i propri confini: No’hma sarà sempre più un teatro in cammino, ancora più diffuso e connesso con il mondo. Per il pubblico di Via Orcagna l’arrivederci è al prossimo ottobre, in occasione del consueto Concerto di Apertura; nel periodo estivo prenderà parallelamente avvio In cammino 2023-2025 con le prime tappe del progetto.

Tutti insieme possiamo. Il Gran Finale – giovedì 13 luglio –

Reading Giovanni Crippa: ore 19:45 presso il Giardino Teresa Pomodoro, piazzale Piola; accesso libero.

Ore 21:00: esibizione Gens d’Ys presso Spazio Teatro No’hma; ingresso previa prenotazione.

musicisti

Lorenzo Testa – banjo e mandolino

Guido Domingo – chitarra e voce

Daniele Bicego – uilleann pipes e irish flute

Davide Bonacina – chitarra e tin whistle

ballerine

Perla Davide, Letizia Perin, Roberta Farè, Rebecca Amico, Gemma Brescia, Maria Chiara Baretta, Chiara Carbonaro, Alessandra Medici