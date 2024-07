Quali sono i diversi volti del tempo? TEDxRoma presenta “Time” il prossimo settembre

Al centro del palcoscenico di questa ottava edizione, il tempo nei suoi molteplici volti. Il tema verrà esplorato attraverso una serie di talk stimolanti e performance artistiche, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva, momenti di condivisione e di riflessione su una dimensione che, da sempre, interroga l’essere umano in ogni stagione della sua esistenza.

In vista dell’evento, l’organizzazione ha lanciato la Campagna “Le Facce del Tempo” con il sostegno di Roma Capitale e beneficerà degli impianti media del Comune di Roma, garantendo una vasta diffusione e visibilità su tutto il territorio locale.

Quali sono i diversi volti del tempo?

Come influenza la nostra identità e la percezione di ciò che ci circonda? Sarà questo il tema dell’ottava edizione di TEDxRoma che si terrà domenica 29 settembre, presso l’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma. Questo evento esplorerà il tema universale del “Tempo”, offrendo un’opportunità unica per riflettere sulle sue molteplici dimensioni e percezioni.

“Chronos, il tempo cronologico e sequenziale; Kairos, il momento speciale e irripetibile; Aion, il tempo eterno e trascendente; Eniautos, il tempo ciclico e rituale; e Kynikos, il tempo del cinismo moderno. Ognuna di queste facce del tempo sarà esplorata attraverso una serie di talk stimolanti e performance artistiche, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e riflessiva” dichiara Emilia Garito, Organizer e Curator di TEDxRoma. “La campagna Facce del Tempo ha saputo brillantemente interpretare la molteplicità degli aspetti del tempo, rapportandolo alla vita di ognuno di noi.”

Le Facce del Tempo

E proprio in quest’ottica, l’organizzazione ha lanciato la campagna di comunicazione “Le Facce del Tempo”, ideata per rappresentare la varietà di modi in cui le persone vivono e percepiscono questa dimensione; la rappresentazione multisoggetto presenta una serie di ritratti che combinano modi di dire sul tempo con le modalità attraverso le quali le persone lo vivono e si definiscono. Le Facce del Tempo ha il sostegno di Roma Capitale e beneficerà degli impianti media del Comune di Roma, garantendo una vasta diffusione e visibilità su tutto il territorio locale, attraverso i canali istituzionali della città.

“Siamo estremamente orgogliosi di lanciare questa campagna, frutto del lavoro del team di volontari che abbiamo messo insieme solo lo scorso settembre. Creativi, social media manager e strategist di profilo nazionale e internazionale hanno collaborato per costruire questa campagna,” dichiara Federico Russo, Communication and Marketing Director e Executive Creative Director di TEDxRoma. “Un ringraziamento speciale va a Roma Capitale e al suo ufficio comunicazione per il prezioso supporto e la condivisione dei nostri valori di innovazione, conoscenza e comunità.”

Le Facce del Tempo verrà veicolata nei mesi di luglio e settembre attraverso differenti formati di affissione. I manifesti istituzionali, i moderni schermi LED nelle pensiline dei bus, i monitor interni del Policlinico Casilino e i video schermi nell’edicola di Piazza Colonna porteranno il messaggio in tutta la città. Inoltre, la campagna sarà presente su “INFOROMA – Le notizie di Roma Capitale”, un notiziario di 60 secondi trasmesso nelle stazioni della Metro di Roma Capitale.

TEDxRoma, nell’ultima edizione, si è confermato uno dei dieci più seguiti al mondo, con 18 eventi realizzati, oltre 13mila spettatori in sala, 30mila partecipanti in live streaming, 14mln di visualizzazioni su YouTube e TED.com e 190 speaker da tutto il mondo.

Credits Campagna TEDxRoma

Board Team:

Curator and Organizer & TEDx Italian Ambassador: Emilia Garito

Communication and Marketing Director, Executive Creative Director: Federico Russo

Co-organizer & Event Director: Nicoletta Foti

Co-organizer & Sponsorship Manager: Valeria Bartolucci

Community Manager: Guido Pietro Airoldi

Creative Team:

Art Director: Hilaria Narducci

Copywriter: Lorenzo Colnaghi

Social Media Team:

Eleonora Desantis

Nerina Carfagna

Teresina Palermo

Sharon Dedja

Graphic Design Team:

Claudia Fratantonio

Bianca Vagnoli

Erica Anella

Laura Anna Cecchini

Marketing Team:

Giulia Nociforo

Francesco Pinci

Head of Strategy:

Panos Papadopoulos

Fotografo:

Marco Cignitti

Tellers PR è Partner dell’evento per le media relations.

