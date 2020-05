NESSUNO[press]. Serate grandi incontri, Workshop e corsi di fotografia

L’associazione culturale NESSUNO[press] si occupa di promuovere la cultura visiva e fotogiornalistica sul territorio della Lombardia,

qui il link: https://www.nessunopress.it/home .

▷ Se sei una Azienda che opera nel mondo della Blockchain e delle Criptovalute, hai già scoperto questi vantaggi?

Ognuno di noi vive in un suo mondo. Differente da quello di qualcun altro e percepito in modo personale. Ogni persona, ogni evento e ogni situazione può essere spunto di un racconto che vale la pena di essere trasmesso.

NESSUNO[press] non è solo un’associazione culturale: è un gruppo di persone che realizzano reportage e diffondono le loro idee con gli strumenti di comunicazione attuali. Compito di NESSUNO[press] è quello di farsi carico di promuovere attraverso i suoi canali i lavori effettuati dai suoi partecipanti.

PROSSIMI INCONTRI E WORKSHOP

Martedì 12 Maggio 2020

Serata Grandi Fotografi – Letizia Battaglia

maggiori informazioni

workshop

Sabato 06 Giugno 2020 – Domenica 07 Giugno 2020

Fotografare per il National Geographic

maggiori informazioni

workshop

Lunedì 08 Giugno 2020 – Mercoledì 10 Giugno 2020

La narrativa fotografica – workshop on-line

maggiori informazioni

calendario incontri

Martedì 16 Giugno 2020

Serata Grandi Fotografi – Bruno Barbey

maggiori informazioni

I WEBINAR

“Ovviamente il lockdown non ci ha più permesso di realizzare i workshop che tenevamo a Brescia, ma ci siamo organizzati per avviare il primo corso online” ci chiarisce Giulia Mozzini vicepresidente dell’associazione.

Qui maggiori dettagli: https://www.nessunopress.it/la-narrativa-fotografica .

“In un momento come questo è fondamentale dare speranza diffondendo cultura e attenendosi alle norme vigenti e vorremmo che questa iniziativa fosse la partenza per un nuovo format di workshop online, pensati per poter raggiungere tutti gli utenti interessati a imparare, varcando i confini regionali e i limiti geografici.

Stiamo cercando di condividere il più possibile l’iniziativa e di pubblicare la notizia, vi lascio il link all’evento Facebook: https://www.facebook.com/events/860249247811268/ .

Per chi ha bisogno di più info o vuole darmi comunque il suo feedback, rispondo sia qui sia al cellulare: 3465436165.

Data workshop online

Giorno 1 data 08/06/2020 Orario dalle 19 alle 21

Giorno 2 data 09/06/2020 Orario dalle 19 alle 21

Giorno 3 data 10/06/2020 Orario dalle 19 alle 21

Descrizione

La narrativa, quella fatta di parole, che prende forma tra storie e discorsi è uno strumento comunicativo potente, che sa tradurre realtà ed esperienze, sa modellare le informazioni in schemi per renderle più incisive, più facili da comprendere o da ricordare.

La narrativa coinvolge emozioni e pensieri, giocando con la nostra duplice natura di esseri intellettivi ed emotivi: non solo ci fa decodificare le parole nel loro significato, ma ci porta a interiorizzare quel significato come il risultato di un’esperienza. In poche parole, ci rende partecipi di se stessa.

Come strumento comunicativo visuale, anche la fotografia ha un grandissimo potenziale narrativo: stimola la nostra intrinseca curiosità e ci porta a interrogarci non solo su ciò che il fotografo sta cercando di trasmettere, ma anche a esplorare le nostre personali interpretazioni.

“In questo workshop parleremo di narrativa fotografica, di come e con quali strumenti il linguaggio per immagini possa veicolare un messaggio e raccontare una storia (con diversi gradi di plausibilità), piccola o grande che sia. Se è vero che un’immagine racconta più di mille parole, una sequenza di immagini può raccontare una storia intera” conclude .Giulia Mozzini

Per informazioni e iscrizioni: https://www.nessunopress.it/la-narrativa-fotografica