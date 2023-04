Nessuno è perfetto, ma l’amore sì. Il libro di Francesca Mineo

Edizioni San Paolo 2023, pp. 139 euro 14,00

Siete pronti a essere genitori?



Occorrono tanto amore, pazienza senza limiti, molta energia, un pizzico di

incoscienza, consapevolezza e voglia di imparare dai vostri futuri figli.

Un viaggio nell’adozione di bambine e bambini che, al di là di (inutili)

etichette, sfoderano il più invincibile dei superpoteri: l’amore perfetto che

solo loro sono capaci di donare.

Bambine, bambini, adolescenti, fratelli, sorelle: prima di qualsiasi definizione, sono loro le figlie e i figli che travolgono di gioia le famiglie dopo un viaggio lungo e carico di solitudini e sofferenze, riposte nel bagaglio personale di ciascuno. A mamma e papà chiedono solo di maneggiare con cura quei loro bisogni e di essere amati per quello che sono.

Questa è l’adozione: diventare genitori, accogliere questi bambini con tutte le loro complessità. E i cosiddetti “special needs”, quei bisogni speciali definiti dalle regole internazionali e così temuti dai futuri genitori?

Prosegue tra queste pagine il viaggio iniziato nel precedente Adozione. Una famiglia che nasce: l’esperienza dell’autrice e il parere di esperti si fondono in un percorso di crescita e consapevolezza che giunge alla stessa conclusione. Al di là delle classificazioni, le adozioni oggi richiedono ai genitori qualche risorsa in più.