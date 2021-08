NC DESIGN GROUP con tutta la sua “non convenzionalità” alla Milano Design Week

▷ PARTECIPA ALLA CLASS ACTION CONTRO BINANCE: ISCRIVITI SUBITO E GRATUITAMENTE QUI: TOKENCLASSACTION BY LEXIA AVVOCATI.

NC Design group® è un brand giovane, dal respiro internazionale, che realizza complementi decorativi d’arredo.

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Questi elementi di design rispondono alle necessità del mercato attuale facendo leva sulla finezza estetica, tipicamente pulita e geometrica, che li contraddistingue.

Durante la Milano Design Week dal 5 all’11 settembre 2021, NC Design group® parteciperà a un coinvolgente Progetto Charity al Superstudio Maxi, in via Moncucco 35.

▷▷▷ Per approfondire clicca qui: Il Master in Private Banking & Wealth Management presentato a Bari ▷ Compra ORA le migliori Opere NFT ART su

I fondi raccolti verranno devoluti a Itaca Onlus, Associazione che promuove programmi di informazione, prevenzione, supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della Salute Mentale e alle loro famiglie.

▷ Le migliori offerte Smartphone Xiaomi di oggi su

Un gusto classico, in chiave moderna

I prodotti NC Design group® sono caratterizzati da un gusto classico, riletto in chiave moderna, e contribuiscono ad unire la ricercatezza delle forme al comune utilizzo.

Le collezioni dei pannelli divisori Crystal Panel e della rivoluzione dei classici quadri, i Decor Frame, sono state pensate per rispondere alla richiesta di professionisti e privati di complementi armonizzabili con interiors creativi e minuziosamente studiati.

“La mission aziendale è quella di rivoluzionare il settore dell’arredamento e della decorazione creando oggetti di design unici, completamente made in Italy” afferma Rebecca Marcucci, Brand Manager.

Alessandro Locatelli

“Tutto quello che progettiamo è fatto per essere non convenzionale” aggiunge Alessandro Locatelli, CEO di NC Design group. “Portiamo in vita le nostre idee cercando di immaginare la soluzione ideale per soddisfare le esigenze di tutti i nostri clienti. Il design non convenzionale è ciò che ci contraddistingue, progettiamo e realizziamo in maniera artigianale tutti i nostri prodotti perché risultino unici e irripetibili. Realizziamo ogni prodotto con precisione curando ogni singolo dettaglio: sono quelli che fanno la differenza”.

La gallery con i prodotti si trova al seguente link: http://www.archiproducts.com/it/nc-design-group/prodotti

“Non ci fermiamo finché non siamo orgogliosi del risultato” conclude Alessandro Locatelli. “Creiamo collezioni per tutte quelle persone che sono sempre alla ricerca di qualcosa in più”.

Website: http://www.ncdesigngroup.it

SHOWROOM – Via Bonaventura Zumbini 33 – 20143 Milano (MI)

CONTATTI +39 02 92 88 5403 [email protected]