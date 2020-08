Musica ed eresia nel Medioevo

C’erano possibili connessioni con i catari nella musica medievale? I trovatori nascondevano nelle loro canzoni le loro opinioni religiose sui catari? Guardiamo le vite di due religiose e le loro premature scomparse: Giovanna d’Arco e l’ancora quasi dimenticata, Catherine Sauve di Montpellier.

The Medieval Magazine

La rivista online www.themedievalmagazine.com pubblica con regolarità approfonditi studi sulla vita medioevale con uno stile scorrevole e molto comprensibile. Oggi segnaliamo questo articolo sulle eresie.

Sauve ha parlato delle sue idee solo per un anno prima di essere condannata come eretica dall’Inquisizione per “opinioni dissidenti” e bruciata sul rogo. Cosa possiamo imparare sulla sua morte improvvisa e scioccante? Visitiamo la città di Domrémy, dimora di Giovanna d’Arco, e impariamo a conoscere un albero fatato e come la fede locale nelle fate e negli spiriti pagani benigni potrebbe aver contribuito a suggellare il suo destino. Guardiamo anche alle eresie dell’Impero bizantino: i Bogomili e i Pauliciani, che erano gli eredi del dualismo di zoroastrismo e manicheismo. In che modo queste prime credenze dualiste influenzarono in seguito i catari? Esaminiamo il Malleus Maleficarum alla ricerca di indizi e proviamo a rispondere alla domanda: come si fa a cercare un eretico? Viaggiamo attraverso l’Iberia per scoprire cosa è successo ai conversos perseguitati. Cosa significava essere un giudaizzatore? Fino a che punto si è diffusa l’Inquisizione nel Nuovo Mondo? Che fine hanno fatto i conversos che hanno cercato rifugio in luoghi come il Brasile e il Messico? Infine, nessun problema di eresia sarebbe completo senza uno sguardo a uno dei suoi martiri più famosi: Jan Hus. Guardiamo la sua ascesa e caduta e l’eredità del movimento hussita dopo la sua morte.

Qui il link alla rivista (lingua inglese)