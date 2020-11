Milano Design Film Festival dal 6 all’8 novembre 2020.

—- di Greta V. Galimberti – Trendiest News —-

L’ottava edizione di Milano Design Film Festival è partita. Questa è la prima, buona notizia. “La volontà di non fermarci è stata più forte delle difficoltà nate in questo 2020. Ci siamo subito messi al lavoro dalla scorsa primavera convinti che la soluzione sarebbe stata tecnologica” dichiarano sul loro sito. Qui il link

Una dimensione phygital

Il risultato? MDFF quest’anno avrà una dimensione phygital: in live streaming e in presenza. In altre parole, da venerdì 6 fino a domenica 8 novembre, dal sito milanodesignfilmfestival.com si approda a una piattaforma realizzata appositamente per l’evento, che permetterà a tutti gli utenti italiani di collegarsi gratuitamente e assistere virtualmente al programma. A Milano, invece, alcuni appuntamenti avrebbero dovuto essere in presenza, ma le ultime disposizioni hanno costretto gli organizzatori a modificare il programma.

IL TEMA: Ri-connettersi

Come di consueto, MDFF associa a ogni edizione un punto di vista specifico. Tema guida

di questa edizione, scelto dalle curatrici Silvia Robertazzi e Porzia Bergamasco, è Ri-connettersi. Nelle riflessioni innescate dalla pandemia la parola “riconnettersi” vuole ritmare una sorta di tamtam per risvegliare l’attenzione e le coscienze sulle priorità della vita collettiva e del Pianeta. L’interruzione momentanea del lockdown ha portato alla considerazione che è necessario ripensare il passato e ricostruire un presente-futuro più consapevole e in armonia con la Natura e la vita stessa di ognuno di noi.

Il programma di MDFF ha adottato questi pensieri per investigare metodi progettuali e le loro applicazioni e mostrare come l’architettura e il design possono contribuire alla

Ri-connessione per migliorare l’esperienza umana. Attraverso la selezione delle pellicole è stato indagato il rapporto uomo-natura, le dinamiche uomo-città, i bisogni reali dei cittadini, il lavoro del progettista. Con uno sguardo sempre più trasversale è stato esplorato il settore della ricerca scientifica, dell’alimentazione e dell’automotive. L’attenzione si è quindi spostata sulle mutevoli articolazioni della società contemporanea, sulla complessità dei processi economici e sociali che oggi producono la città, il territorio, l’ambiente.

NUOVO PARTNER

Il 2020 ha portato anche un cambiamento. L’architetto Antonella Dedini, co-fondatrice di MDFF, ha deciso di dedicarsi ad altre attività. A far parte del nuovo assetto societario di MiCue Milano Design Srl, con la co-fondatrice Silvia Robertazzi, Matteo Longhi e Gaddo della Gherardesca di Feelgood 1986, già editori del magazine The Good Life. Sicuri che la presenza e il contributo di Antonella Dedini mancherà a tutti, MDFF nel 2020 avvia in continuità un nuovo corso.

PATROCINI

Comune di Milano, ADI (Associazione Disegno Industriale), Salone del Mobile.Milano, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano, Accademia di architettura di Mendrisio – USI, Università della Svizzera italiana, Politecnico di Milano. Iniziativa realizzata con il contributo e il patrocinio della Direzione generale Cinema e audiovisivo – Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

Berto (main sponsor), Cassina, Flos, Lualdi, minotticucine, Repower, SKS – Signature Kitchen Suite, UpTown

MEDIA PARTNER

The Good Life e Poli.Radio

SERVICE PARTNER

videomobile

TEAM

Curatela, Silvia Robertazzi e Porzia Bergamasco

Event Coordinator, Tanja Viganò

Segreteria organizzativa, Alanna Fusini, Michela Matrisciano e Alice Catucci

Redazione, web content, social media, Giulia Ossola

Sponsor coordinator, Irene Canale

Piattaforma Streaming e Riprese video, Mirror Production Srl, Firenze

Grafica, Giorgia Bacis e Mirror Production Srl, Firenze