Maria Cristina Franzoni: Crescita personale, un percorso di valore

Per quanto possa essere ancora poco conosciuta e da molti schernita come parte di processi new age o dai risvolti necessariamente psicologici, la metodica della crescita personale è un'esigenza intrinseca della natura dell'essere umano, alla quale ogni persona tende e in funzione della quale, pur non accorgendocene, tutti viviamo. L'impulso a realizzarsi in campo personale e professionale è originariamente collegato al bisogno naturale di portare nel mondo le proprie specifiche qualità utili per gli altri e che al tempo stesso ci regalano la grande soddisfazione di vivere pienamente. E' quindi normale, come essere umani, arrivare ad un punto di svolta della nostra vita, che ci chiede di risolvere insicurezze del passato e procedere nella vita a testa alta, con una nuova fiducia nel futuro e le nostre risorse ben valorizzate. Solo la propria crescita personale porta ad un successo davvero di valore nella vita e la cui comunicazione stessa, atto primario dell'esistenza, è di successo quando è innanzi tutto una buona comunicazione con sé.

MARIA CRISTINA FRANZONI

Maria Cristina Franzoni, operatrice olistica, trainer, insegnante Soul Voice®, scrittrice e divulgatrice di stili di vita consapevoli, ha fatto della crescita personale la sua vita e il suo lavoro. Sulla crescita personale il suo discorso è limpido e trasparente:

“Quando cerchiamo di realizzarci nel lavoro, nelle relazioni o nello stile di vita che vogliamo adottare, stiamo cercando di realizzare una soddisfazione interiore che ha bisogno di essere ascoltata. Stiamo cercando di esprimere la nostra unicità”, ci racconta. “Il mio metodo La scelta di essere va proprio a riempire il vuoto creatosi tra la persona e la sua realizzazione: è la crescita personale per il successo di valore nella vita. Normalmente ciò che non viene abbastanza considerato è il mettere al centro la persona. Ognuno di noi in maniera diversa ha qualcosa di speciale da portare al mondo, e quando ce ne rendiamo conto e iniziamo ad agire in tal senso conquistiamo una grande soddisfazione personale. Lo stile di vita che normalmente conduciamo va invece spesso in contrasto con questo nostro istinto di realizzazione, perché tendiamo in varie occasioni a delegare e a sovrapporci ad una idea, esterna a noi, di come dovremmo essere. Questo crea condizioni contrarie alla naturale evoluzione interiore della nostra persona e provoca, in contrapposizione con l’appagamento che dovremmo percepire, un senso di profondo malessere e frustrazione che è il male dei giorni nostri”.

I PERCORSI DI CRESCITA PERSONALE

I percorsi che lei offre per permettere alle persone di emergere da se stesse provengono da una esperienza più che trentennale e che intreccia e sviluppa diversi metodi di ascolto emozionale e lavoro su di sé finalizzati a restituire alla persona le sue intrinseche risorse: il Soul Voice®, la Voce dell’Anima, che riconsegna alla voce il suo ruolo di guida e strumento della propria capacità espressiva consentendo una comunicazione efficace ed autorevole; l’Integrazione Emozionale di Roy Martina, che affronta specifici problemi, blocchi e senso di difficoltà e frustrazione nella propria vita; l’Alimentazione in Evoluzione, che permette di acquisire consapevolezza del cibo con cui ci si nutre in funzione delle proprie specifiche necessità, la Ginnastica Intima rivolta alle donne, per rinforzare il pavimento pelvico e con esso il proprio potere personale; e infine la Geobiologia, ovvero la scienza che insegna, in modo moderno, l’ascolto del linguaggio della terra e il modo per armonizzare l’ambiente che viviamo in funzione del benessere della persona.

LA SCELTA DI ESSERE

La crescita personale riguarda dunque il ritornare a se stessi con consapevolezza. Con il libro, La Scelta di Essere, Maria Cristina Franzoni mette a disposizione la propria esperienza e conoscenza per ricucire quindi quella distanza ormai conclamata che ci fa perdere di vista le risorse che abbiamo a portata di mano dando ascolto a noi stessi. Questo è il senso di “scegliere di essere”. Con le sue 190 pagine pubblicate nel 2017, svela come il disordine e la confusione in cui siamo costretti e che ci rendono deboli, dipendano dal mancato rispetto di semplici regole che sono intrinseche alla nostra natura e alla vita stessa. In particolare tra queste pagine si spiega come rispettare la legge che dice “lasciare andare ciò che non serve e nutrirsi di ciò che serve”, attraverso l‘alimentazione alcalinizzante nel corpo e il lavoro su di sé con la voce per l’Anima. Con ricette, esempi ed esercizi, il cambiamento verso una versione migliore di sé diventa così più facile.

CRESCITA PERSONALE VS PSICOLOGIA

La crescita personale è una esigenza intrinseca alla nostra natura umana. “In realtà il fatto di pensare che non sia una cosa che ci riguarda significa che non si è in contatto con se stessi e perciò non si è ancora arrivati a vedere le proprie necessità interiori”, spiega Maria Cristina “Questo è infatti il conflitto di cui parlavo prima. Oggi siamo molto anestetizzati rispetto a quello che è il nostro sentire, non ci conosciamo veramente. Non sappiamo riconoscerci e riconoscere i nostri stessi segnali interiori. Dedicare del tempo a guardare dentro noi stessi e imparare a conoscerci e valorizzarci per quello che siamo (e non per quello che crediamo di essere o dover essere), dà l’opportunità di accedere a un tesoro immenso. Abitare il proprio posto nel mondo è il modo più efficace per vivere bene con se stessi e portare il nostro contributo migliore al benessere globale.

Maria Cristina Franzoni è “La scelta di essere”: la crescita personale per il successo di valore nella vita.

ph. credits Greta V. Galimberti